µÆÃÏÉ±Æà¡¢20ºÐ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþËÆ¤ÇÌ¥Î»
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎµÆÃÏÉ±Æà¤¬¡¢¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÏÉ±Æà
¥É¥é¥Þ¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉµÆÃÏ¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤ËÅÐ¾ì¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþËÆ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
µÆÃÏÉ±Æà¤Ï¡¢2004Ç¯10·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£20ºÐ¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£Ãæ³ØÀ¸2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2020¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÆ»¤Ë¡£2020Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2020¡×¤Ç¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤òÀÊ´¬¡£2021Ç¯10·î¤ËÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢°Ê³°¤Ë¤â2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¿¿²Æ¤Î¾¯Ç¯¡Á19452020¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÏÉ±Æà
¥É¥é¥Þ¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¤È¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡È¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉµÆÃÏ¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤ËÅÐ¾ì¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþËÆ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¿ÅâÌÚµ®±û
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
µÆÃÏÉ±Æà¤Ï¡¢2004Ç¯10·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£20ºÐ¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£Ãæ³ØÀ¸2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2020¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÆ»¤Ë¡£2020Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2020¡×¤Ç¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤òÀÊ´¬¡£2021Ç¯10·î¤ËÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢°Ê³°¤Ë¤â2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¿¿²Æ¤Î¾¯Ç¯¡Á19452020¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£