Ï·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤¬Ç®¤¤¡ª ¥É¡¼¥Ê¥ÄÃµµá²È¤â¿ä¤¹¡Ö¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¤Ï¡©

食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。ドーナツ探求家・溝呂木さんがおすすめしてくれたのは、洋菓子店が手掛ける横浜のドーナツ専門店。

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらわからない!」という人も多いのではないでしょうか。

そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回はドーナツ探求家、溝呂木一美さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

溝呂木一美(みぞろぎひとみ)

ドーナツ探求家・イラストレーター・グラフィックデザイナー・手芸愛好家。国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、自身のブログや各種SNS、テレビやラジオ、雑誌、Webメディア等でも情報を発信。著書に『私のてきとうなお菓子作り』(ワニブックス)、『ドーナツのしあわせ』(イースト・プレス)、『ドーナツの旅』(グラフィック社)。いろいろ制作ユニット「スタジオ・ソラリス」所属。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A.「ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店」です

ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店 写真:お店から

1910年に創業し、洋菓子店として親しまれてきた不二家が新業態としてスタートさせたのがドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」です。2024年9月に神奈川・海老名に初登場し、2025年1月に東京・有明にオープン、じわじわ評判を呼び、2月には横浜にもやってきました。

不二家の創業者、藤井林右衛門が初めて洋菓子店を開いたのは横浜の元町でした。縁のある横浜で不二家のドーナツを食べるというのは、ちょっぴりエモーショナルです。老舗洋菓子店のエッセンスを感じるドーナツを、ぜひ味わってください。

ドーナツのショーケース 出典:cake_24さん

Q.「ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店」でおすすめしたいメニューを教えてください

A.「milkyドーナツ」です

「milkyドーナツ」175円 写真:お店から

「ミルキーはママの味」という一文を、メロディにのせて脳内変換できる人は、このドーナツを食べると「これはミルキーの味! ママの味だ」と思い出し、懐かしく感じるかもしれません。ほわほわほこっと、しっとりやわらかなケーキ生地のドーナツは、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」に使用している北海道練乳を練り込んだ生地を、米油で揚げています。コクのあるミルク感がたっぷり、香ばしく軽い口どけに仕上がっています。ほどよい甘さで食べやすく、朝食や昼食にもよさそうです。素朴なドーナツに、不二家の真髄が生きています。

プレーンの「milkyドーナツ」のほか、チョコレートやいちごも 写真:お店から

A.「milkyドーナツソフト」です

「milkyドーナツソフト」380円 出典:d8eca6さん

ドーナツの輪っかの上には、何かのせたくなるものです。それが「ソフトクリームだったら最高」と思ったら、ありました。「milkyドーナツソフト」は「milkyドーナツ」に「プレミアムmilkyソフトクリーム」をのせたものです。もともと不二家で販売していた「milkyソフトクリーム」をさらに濃厚にしたというソフトクリームで、とってもなめらか! ミルクのおいしさがぎゅ〜っと凝縮されているかのようです。ドーナツとの相性も抜群です。最初にソフトクリームの、つんとしたところをひとすくいして、ミルクの味に魅了され、ワクワクしながら食べ進め、ちょっと溶けてドーナツにしみてくるところまで、あっという間の幸せな時間です。最後の一口まで楽しみましょう。「ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店」は、ソフトクリームの品揃えも豊富です。

ソフトクリームの種類も豊富 出典:cake_24さん

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店住所 : 神奈川県横浜市中区港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 1FTEL : 0456-810-228

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:溝呂木一美、食べログマガジン編集部

The post 老舗洋菓子店のドーナツ専門店が熱い! ドーナツ探求家も推す「ペコちゃんmilkyドーナツ」とは? first appeared on 食べログマガジン.