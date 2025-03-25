¡Ö´ú¼ê¡¢¸Å¶¶¤Ï½Ð¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸Àï¤Î¡È¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ë¤âµÓ¸÷¡ÖÅ¸³«¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÆ£ÅÄ¤Ï´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³·î25Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤È¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë
GK
£±ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
£³¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
£´ÈÄÁÒ¡¡Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
21°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
MF/FW
£²¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
13ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£¶±óÆ£¡¡¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
17ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
20µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
15³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
11Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë
GK
12ÂçÇ÷·É²ð
23Ã«¡¡¹¸À¸
DF
£µ´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
16Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
22À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¹¥¤¥¹¡Ë
MF/FW
£·Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
£¸ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£¹¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥ì¥ó¥Ì¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
10Æ²°Â¡¡Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
14°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
18Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
19´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û»°ãø·°¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡Ä¡ª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±ºë¥¹¥¿¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡ª
¡¡20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤³¤Î´é¿¨¤ì¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Øº¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡ª¡ª¡×
¡Ö´ú¼ê¡¢¸Å¶¶¤Ï½Ð¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×
¡Ö´ú¼ê¥Á¥Þ¤â´Ñ¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×
¡Ö¾ùÎÜ£·¤¢¤Ä¡¼¡×
¡ÖÅ¸³«¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÆ£ÅÄ¤Ï´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×
¡Ö¸åÈ¾¤ÏÄ®Ìî¡¢°ËÅì¡¢´ú¼êÍê¤ó¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃæ»³ÍºÂÀ¤¬¸«¤¿¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤ÊºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£»î¹ç¤Ï19»þ35Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë
GK
£±ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
DF
£³¹â°æ¹¬Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
£´ÈÄÁÒ¡¡Þæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
21°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
MF/FW
£²¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
13ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£¶±óÆ£¡¡¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
17ÅÄÃæ¡¡ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
20µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
15³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
11Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
GK
12ÂçÇ÷·É²ð
23Ã«¡¡¹¸À¸
DF
£µ´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
16Ãæ»³ÍºÂÀ¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
22À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¹¥¤¥¹¡Ë
MF/FW
£·Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
£¸ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£¹¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥ì¥ó¥Ì¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
10Æ²°Â¡¡Î§¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
14°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
18Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
19´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û»°ãø·°¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡Ä¡ª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±ºë¥¹¥¿¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡ª
¡¡20Æü¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤³¤Î´é¿¨¤ì¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Øº¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡ª¡ª¡×
¡Ö´ú¼ê¡¢¸Å¶¶¤Ï½Ð¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×
¡Ö´ú¼ê¥Á¥Þ¤â´Ñ¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×
¡Ö¾ùÎÜ£·¤¢¤Ä¡¼¡×
¡ÖÅ¸³«¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÆ£ÅÄ¤Ï´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×
¡Ö¸åÈ¾¤ÏÄ®Ìî¡¢°ËÅì¡¢´ú¼êÍê¤ó¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃæ»³ÍºÂÀ¤¬¸«¤¿¤¤¡×
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤ÊºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£»î¹ç¤Ï19»þ35Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô