2024Ç¯¤Î²Ê³Øµ»½Ñ»Ù½Ð¡¢Á°Ç¯Èæ5¡¥7¡óÁý¤Î1Ãû1505²¯¸µ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¤¬24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2024Ç¯Ãæ¹ñºâÀ¯À¯ºö¼¹¹Ô¾õ¶·Êó¹ð½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î24Ç¯¤ÎºâÀ¯¼ýÆþ¤ÏÁ°Ç¯Èæ1¡¥3¡óÁý¤È¤¤¤¦²óÉüÅªÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£³Æ¥ì¥Ù¥ë¤ÎºâÀ¯Åö¶É¤ÏºâÀ¯»ñ¸»¤ÎÅý¹ç¤ò¶¯²½¤·¡¢»Ù½Ðµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¸ÛÍÑ¡¢¶µ°é¡¢ÇÀÎÓ¿åÍø¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Î»Ù½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¶µ°é»Ù½Ð¤ÏÁ°Ç¯Èæ2¡óÁý¤Î4Ãû2076²¯¸µ¤Ç¡¢²Ê³Øµ»½Ñ»Ù½Ð¤ÏÆ±5¡¥7¡óÁý¤Î1Ãû1505²¯¸µ¤À¤Ã¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÀìÀºÆÃ¿·¡ÊÀìÌç²½¡¦ÀºÌ©²½¡¦ÆÃÄ§²½¡¦¿·µ¬À¡Ë¡×Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¾©Îå¡¦Êä½õÀ©ÅÙ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ±ûºâÀ¯¤Ï31²¯1700Ëü¸µ¤Î»ñ¶â¤ò»Ù½Ð¤·¡¢1039¼Ò¤ÎÀìÀºÆÃ¿·¡Ö¾®µð¿Í¡×´ë¶È¡Ê¹â¤¤À®Ä¹À¤Þ¤¿¤ÏÂç¤¤¤È¯Å¸¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÃæ¾®´ë¶È¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£Âè2´üÃæ¾®´ë¶È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÅÔ»Ô»î¸³»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Ãæ»³¤äÌµ¼â¤Ê¤É¤Î36ÅÔ»Ô¤ò¿·¤¿¤Ê»î¸³ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ±ûºâÀ¯¤ÏÎß·×27²¯6500Ëü¸µ¤Î»ñ¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÀ¯ÉÜÄ´Ã£¶¨ÎÏ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄ´Ã£À©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÏº÷¤·¡¢²Ê³Øµ»½ÑÀ®²Ì¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÆÃÊÌÃ´ÊÝ·×²è¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹ñ²ÈÍ»»ñÃ´ÊÝ´ð¶â¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·¿Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯Ê¬Ã´¤ÈÊä½þ¤ò¶¯²½¤·¡¢1¼ÒÅö¤¿¤ê¤ÎÃ´ÊÝ¶â³Û¤Î¾å¸Â¤ò½¾Íè¤Î1000Ëü¸µ¤«¤é3000Ëü¸µ¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶âÍ»»ñ¸»¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
»º¶È¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¡¦¹âÅÙ²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢À½Â¤¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¹âÅÙ²½´ð¶â¡¢Àè¿ÊÀ½Â¤»º¶ÈÅê»ñ´ð¶â¡¢¹ñ²ÈÃæ¾®´ë¶ÈÈ¯Å¸´ð¶â¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ»ñËÜ¤Î½¸ÀÑ²óÏ©¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢¿·ÁÇºà¡¢¼¡À¤Âå¾ðÊóµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍ¶Æ³¤·¡¢¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢Îß·×¤Ç2Ãû¸µ°Ê¾å¤Î¼Ò²ñ»ñËÜÅê»ñ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¶È¿··¿µ»½Ñ²þÂ¤ÅÔ»Ô»î¸³»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Ãæ±ûºâÀ¯¤Ï30²¯¸µ¤Î»ñ¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤¿¡£É¾²Á¤È¿³ºº¤ò·Ð¤Æ20ÅÔ»Ô¤¬Âè1´ü¤Î»î¸³ÂÐ¾Ý¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡¦¥°¥ê¡¼¥óµ»½Ñ²þÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¡¢½¾Íè·¿»º¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹âÅÙ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î24Ç¯¤Î¹©¶Èµ»½Ñ²þÂ¤Åê»ñ³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ9¡¥2¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö25Ç¯¤ÎÀ¯ºö¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¡£Êó¹ð½ñ¤ÏºâÀ¯À¯ºöÅ¸Ë¾¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê³ÈÂç¡¢¸½ÂåÅª»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¢Ì±À¸¤ÎÊÝ¾ã¤È²þÁ±¤Ê¤É¤ÎÏ»¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸½ÂåÅª»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò½ä¤ê¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Ãæ±ûºâÀ¯¤Î²Ê³Øµ»½ÑÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢½ÅÍ×¥³¥¢µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡£»º¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹âÅÙ²½¤Î¿ä¿Ê¤òµÞ¤®¡¢À½Â¤¶ÈÊ¬Ìî½ÅÅÀ¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢À½Â¤¶È½ÅÅÀ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÀìÀºÆÃ¿·Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î¾©Îå¡¦Êä½õÀ¯ºö¤ò¿¼¤¯¿ä¿Ê¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÍ»»ñÆñ¡¦¹â¶âÍø¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë