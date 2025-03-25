»³²¼ÃÒµ×¡ØNumero TOKYO¡Ù5·î¹æÆÃÁõÈÇ¤Î¥«¥Ðー¤ËÅÐ¾ì¡ªËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¤È¤«Ì´¤È¤«°¦¤È¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Îº¬¤Ã¤³¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç²¿½½Ç¯¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
»³²¼ÃÒµ×¤¬3·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊNumero TOKYO¡Ë¡Ù5·î¹æ¤ÎËÜ»ïÆÃ½¸¤ª¤è¤ÓÆÃÁõÈÇ¥«¥Ðー¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»³²¼¤¬¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ù¤Î¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡£
ÆÃÁõÈÇ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÊÌºýÉÕÏ¿¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥ª¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë»³²¼¤Î¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤òÂª¤¨¤¿¥í¥±»£±Æ¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢ËÜ²»¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä³Ú¶Ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤Ç»³²¼¤È¶¦±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â»³²¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿¼¤¤ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡¦Í§¿Í4¿Í¤¬¡Ö»³²¼ÃÒµ×¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¤Ä¤Å¤ë´ë²è¤â·ÇºÜ¡£
¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¡É¤È¤¤¤¦»³²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4¿Í¤¬´ó¤»¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ä»³²¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÊÌºýÉÕÏ¿¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
»¨»ï¤Î¥í¥±¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢ÊâÆ»¶¶¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¾®Æ»¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£±Æ¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È¤äÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»³²¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¼ç±éºî¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¤¬Âè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ßー¾Þ¤Î¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌöÃæ¤Î»³²¼¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³À´Ö¤ß¤»¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈ´¿è¡Û
¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤È¤Î´Ø·¸¤â¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»Å»ö¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡ËÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é29Ç¯¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¤È¤«Ì´¤È¤«°¦¤È¤«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Îº¬¤Ã¤³¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç²¿½½Ç¯¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ïÆÃ½¸¤Ç¤Ï¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¿·¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥é ¥³¥ì¥¯¥·¥ª¥ó ¥×¥ê¥ô¥§¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ñ¥Õ¥åー¥à ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¯¥ë¥¸¥ã¥ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¼Â¸½¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ»ï¤ÈÊÌºý¡¢¹ç·×¤Ç25¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»³²¼ÃÒµ×¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊNumero TOKYO¡Ë¡Ù5·î¹æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
PHOTO BY Maciej Kucia¡¡¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿
Makeup¡§Yuka Washizu¡¡Hair¡§Jun Goto¡¡Styling¡§Masayuki Sakurai
Editorial Assistants¡§Saki Tanaka, Makoto Matsuoka¡¡Edit ¡õ Text¡§Naho Sasaki
½ñÀÒ¾ðÊó
202503.28 ON SALE
¡ØNumero TOKYO¡Ê¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡Ù2025Ç¯5·î¹æ¡ÚÆÃÁõÈÇ¡Û
¡ØNumero TOKYO¡ÙOFFICIAL SITE
https://numero.jp/
»³²¼ÃÒµ× OFFICIAL SITE
https://tomohisayamashita.com/