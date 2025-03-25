³¤¾å¼«±ÒÂâ¸â´ðÃÏ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¡¡¿·ÃÏÊýÁí´Æ¤¬ÃåÇ¤
³¤¾å¼«±ÒÂâ¸â´ðÃÏ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤·¡¢ÃåÇ¤¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏÊýÁí´Æ¤¬Ââ°÷¤¿¤Á¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
3·î24ÆüÉÕ¤±¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ¸âÃÏÊýÁí´Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ´°¡Ê¤¿¤â¤Ä¡Ë»á¡Ê58¡Ë¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õÉôÂâ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²£¿Ü²ìÃÏÊýÁí´ÆÉô¤ÎËëÎ½Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ââ°÷¤ËÂÐ¤·¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÏÁÏÀß°ÊÍè¤â¤Ã¤È¤â²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤¿¤áÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È·±¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¡¾¾ËÜ´°¸âÃÏÊýÁí´Æ
¡Ö³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸â´ðÃÏ¤Ï¸â»ÔÌ±¤È¹Åç¸©Ì±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÀ¿¼Â¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ô2025Ç¯3·î25ÆüÊüÁ÷¡Õ