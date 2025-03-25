¡ÚÈáÄË¡Û±«¹ß¤ë¤È¿å¿»¤·¡¦¾¡¼ê¤Ê¿ÞÌÌÊÑ¹¹¤Ê¤ÉÁÊ¤¨¡Ä·úÃÛ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡ÈÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡ÉÎÞ¤Î²ñ¸«¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î½»Âð¤Ç°ãÈ¿³ÎÇ§¤â·úÀß²ñ¼Ò¡ÖÂç¹©¤ËÅÁ¤¨Ëº¤ì¤¿¡×
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬ÆÈ¼«¼èºà¤Ç2²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊó¤¸¤¿Ì´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò½ä¤ë·úÃÛ¥È¥é¥Ö¥ë¡£
Èï³²¼Ô¤Î²ñ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì25Æü¡¢¸ø¤Î¾ì¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Î²ñ ÂåÉ½¡¦S¤µ¤ó¡§
¿ÍÀ¸°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤ß¤ó¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ·úÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡Ä¡£
ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ëÈï³²¼Ô¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¡¦S¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï½»Âð¤¬¤Þ¤ë¤Ç¸Ð¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£
Èï³²¼Ô¤Î²ñ ÂåÉ½¡¦S¤µ¤ó¡§
´°Î»¸¡ºº¤Î¡Ö¸¡ºººÑ¤ß¡×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ê¼«Âð¤ò¡ËÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
·úÊª¤¬·úÃÛ´ð½àË¡¤Ê¤É¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
4900Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿½»Âð¤Ê¤É¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½»¤ß¤¿¤¤ÅÄ¼Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤Î¼óÅÔ·÷1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¡¦¤¤¤¹¤ß»Ô¤Ç¤¹¡£
25Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï8¿Í¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¤ÆÆ±¤¸·úÀß²ñ¼Ò¤¬·úÃÛ¤·¤¿½»Âð¤Ç¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤Î²ñ¡¦O¤µ¤ó¡§
»ä¤ÏÅê»ñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤ÐÃó¼Ö¾ì¤Î¥É¥¢³«¤±¤ÆÂ¤¬¤Ì¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ï¡Ê¿å¤¬¡Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Èï³²¼Ô¤Î²ñ¡¦A¤µ¤ó¡§
»ä¤¿¤Á¤Î¡Ê´õË¾¤Î¡Ë¿ÞÌÌ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¡Ö¹©»ö¤ò¤ä¤á¤í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¹©»ö¤òÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤±¤Æ¡¢Ãæ¤ÎÆâÁõ¤ò¥Ç¥¿¥é¥á¤Ë°Â¤¤·úºà¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤¤¤ì¤Æ´°À®¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡£3²óÌÜ¡Ê»ÙÊ§¤¤¡Ë¤òÊ§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤òÄ´ºº¤·¤¿´ä»³·ò°ì1µé·úÃÛ»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½»Âð¤ÇËÉ²Ð¹½Â¤¤Î°ãÈ¿¤È²ÐºÒÍ½ËÉ¾òÎã¤Î°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·úÃÛ¸¡ºº¸¦µæ½ê¡¦´ä»³·ò°ì1µé·úÃÛ»Î¡§
¥¥Ã¥Á¥ó¥À¥¯¥È¤ÎÌäÂê¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÂç¤ÊÌäÂê¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¬¸«¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Î½»ÂðÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ä»³·úÃÛ»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¤³¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¹©¤ËÅÁ¤¨Ëº¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·úÃÛ¸¡ºº¸¦µæ½ê¡¦´ä»³·ò°ì1µé·úÃÛ»Î¡§
Èï³²¼Ô¤Î¤ªÂð¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´ÉôÂç¹©¤µ¤ó¤¬°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤é¤ÎÉ¸½à»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ¸«¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£