iKON¡¦JU-NE¡¢DK¡¢MADEIN¡¢May J.¤é°ìÌë¸Â¤ê¤Î½¸·ë ²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖLANDCON 2025¡×Á´½Ð±é¼ÔÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û4·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTimee presents LANDCON¡×¡£¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÁ´½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦iKON¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤ÎJU-NE¡¢DK¡¢²Î¼ê¤ÎMay J.¡¢YouTuber¤Î¤Ê¤´¤ß¡¢¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²Î¼ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛiKON¡¦JU-NE¡¢DK¡¢MADEIN¡¢May J.¤é°ìÌë¸Â¤ê¤Î½¸·ë ²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖLANDCON 2025¡×Á´½Ð±é¼ÔÈ¯É½
¡ÖLANDCON¡×¤Ï¥¯¥ê¥¨¥£¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖLAND¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±é¼ÔÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MADEIN¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡Ë¤ä10⼈ÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢iKON¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤ÎJU-NE¡¢DK¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢May J.¤â²Î¾§¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«º´Æ£¥Î¥¢¡¢HAJIN¡¢KCM¤é¤Î½Ð±é¤âÄÉ²Ã·èÄê¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Rain Tree¤äVivid Tokyo¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Í½Äê¡£
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö½Ð±é¼Ô¡Û
JU-NE¡ÊiKON¡Ë¡¢DK¡ÊiKON¡Ë¡¢MADEIN¡¢KCM ¡¢HAJIN¡¢May J.¡¢ÉÚ²¬°¦¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢º´Æ£¥Î¥¢¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡¢ginjiro & Ruu¡¢¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¡¢Rain Tree¡¢Vivid Tokyo
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤â¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
ZÀ¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤Ê¤´¤ß¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢Àî¸åÍÛºÚ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¦¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Â·¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¢âJOY¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼»Ô¸¶°¦µÝ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿ûÌî·ë°Ê¤Ê¤É¤â½Ð±é¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½Ð±é¼Ô¡Û
¤Ê¤´¤ß¡¢MASHIRO¡ÊMADEIN¡Ë¡¢YESEO¡ÊMADEIN¡Ë¡¢MiU¡ÊMADEIN¡Ë¡¢NAGOMI¡ÊMADEIN¡Ë¡¢SUHYE¡ÊMADEIN¡Ë¡¢SERINA¡ÊMADEIN¡Ë¡¢¿ûÌî·ë°Ê¡¢º´Æ£¥Î¥¢¡¢¤Þ¤¤¤¤Á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ä¤¯¤·¡¢Àî¸åÍÛºÚ¡¢Áê³Ú°Ë¿¥¡¢¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¡Ê¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ë¡¢Ìâ»³¤Ò¤á¤ê¡Ê¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ë¡¢°¡Èþ¡¢¤¢¤ß¤Á¡£¡¢°½À¥¤³¤È¤ê¡ÊRain Tree¡Ë¡¢HARUHO TAMAKI¡¢Miina¡¢¤³¤á¤ª¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢°¦¹Ã¤Ò¤«¤ê¡¢»°¸¶±©°á¡¢¤µ¤¬¤¹¤º¤«¡¢¶ä¼¡Ïº¡¢¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¤Î¡ØÌ¼¡£¡Ù¡Ê¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¡Ë¡¢¤¯¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¡Ë¡¢»Ô¸¶°¦µÝ¡Ê¢âJOY¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥·¡¼¥ó¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢µ®½Å¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÆüÄø¡§
2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§
ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1ÃúÌÜ11-1¡Ë
»þ´Ö¡§
¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡Ë
³«¾ì 16:30 ³«±é 18:00 ½ª±é:21:30
¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥Ö¥ê¥ó¥¯¥â¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 10:00 ÊÄ¾ì:18:00
2020Ç¯4·î¡¢¥¯¥ê¥¨¥£¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Naoki Wada¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥¨¥£¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ëLAND MUSIC¤òÀßÎ©¡£Aloe Blacc¡¢MINAMI¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡¢ANARCHY¡¢MADEIN¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ÈZÀ¤Âå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤ÆLANDÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ëTGC¸ø¼°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØTOKYO RESDIENT¡Ù¤òÈ¯¹Ô¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤òµòÅÀ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢£iKON¡¦JU-NE¤ÈDK¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì
¡ÖLANDCON¡×¤Ï¥¯¥ê¥¨¥£¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖLAND¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±é¼ÔÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MADEIN¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡Ë¤ä10⼈ÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢iKON¡Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¤ÎJU-NE¡¢DK¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢May J.¤â²Î¾§¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«º´Æ£¥Î¥¢¡¢HAJIN¡¢KCM¤é¤Î½Ð±é¤âÄÉ²Ã·èÄê¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Rain Tree¤äVivid Tokyo¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Í½Äê¡£
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö½Ð±é¼Ô¡Û
JU-NE¡ÊiKON¡Ë¡¢DK¡ÊiKON¡Ë¡¢MADEIN¡¢KCM ¡¢HAJIN¡¢May J.¡¢ÉÚ²¬°¦¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢º´Æ£¥Î¥¢¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡¢ginjiro & Ruu¡¢¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¡¢Rain Tree¡¢Vivid Tokyo
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½Ð±é¼Ô
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤â¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
ZÀ¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤Ê¤´¤ß¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢Àî¸åÍÛºÚ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¦¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Â·¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¢âJOY¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼»Ô¸¶°¦µÝ¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿ûÌî·ë°Ê¤Ê¤É¤â½Ð±é¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½Ð±é¼Ô¡Û
¤Ê¤´¤ß¡¢MASHIRO¡ÊMADEIN¡Ë¡¢YESEO¡ÊMADEIN¡Ë¡¢MiU¡ÊMADEIN¡Ë¡¢NAGOMI¡ÊMADEIN¡Ë¡¢SUHYE¡ÊMADEIN¡Ë¡¢SERINA¡ÊMADEIN¡Ë¡¢¿ûÌî·ë°Ê¡¢º´Æ£¥Î¥¢¡¢¤Þ¤¤¤¤Á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ä¤¯¤·¡¢Àî¸åÍÛºÚ¡¢Áê³Ú°Ë¿¥¡¢¾¾ËÜ¤â¤â¤Ê¡Ê¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ë¡¢Ìâ»³¤Ò¤á¤ê¡Ê¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ë¡¢°¡Èþ¡¢¤¢¤ß¤Á¡£¡¢°½À¥¤³¤È¤ê¡ÊRain Tree¡Ë¡¢HARUHO TAMAKI¡¢Miina¡¢¤³¤á¤ª¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢°¦¹Ã¤Ò¤«¤ê¡¢»°¸¶±©°á¡¢¤µ¤¬¤¹¤º¤«¡¢¶ä¼¡Ïº¡¢¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¤Î¡ØÌ¼¡£¡Ù¡Ê¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¡Ë¡¢¤¯¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¿¹¥±¤ÎÆü¾ï¡Ë¡¢»Ô¸¶°¦µÝ¡Ê¢âJOY¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥·¡¼¥ó¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢µ®½Å¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¡ÖTimee presents LANDCON¡×³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø¡§
2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§
ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ1ÃúÌÜ11-1¡Ë
»þ´Ö¡§
¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡Ë
³«¾ì 16:30 ³«±é 18:00 ½ª±é:21:30
¥µ¥Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥Ö¥ê¥ó¥¯¥â¡¼¥ë¡Ë
³«¾ì 10:00 ÊÄ¾ì:18:00
¢£¡ÖLAND¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯4·î¡¢¥¯¥ê¥¨¥£¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Naoki Wada¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¯¥ê¥¨¥£¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ëLAND MUSIC¤òÀßÎ©¡£Aloe Blacc¡¢MINAMI¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡¢ANARCHY¡¢MADEIN¤Ê¤É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ÈZÀ¤Âå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤ÆLANDÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ëTGC¸ø¼°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØTOKYO RESDIENT¡Ù¤òÈ¯¹Ô¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤òµòÅÀ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û