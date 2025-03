【ディズニープラス:4月のラインナップ】

「スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー シーズン2」(C)2025 Lucasfilm Ltd.

ディズニーの公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」が、4月のラインナップを公開した。

4月23日より「スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー シーズン2」全12話が独占配信開始される他、4月より順次放送開始となる春アニメも多数配信される。

春アニメとしては、「LAZARUS ラザロ」や「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」に加え、「黒執事 -緑の魔女編-」がラインナップ。他にも「WIND BREAKER Season 2」や「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」といったアニメも配信される。

ディズニープラス:4月の注目ラインナップ(一部)

【ディズニープラスラインナップ|2025年4月|配信予定作品一覧|Disney+ (ディズニープラス)】4月6日:「最強の王様、二度目の人生は何をする? 」 4月6日:「ウィッチウォッチ」 4月7日:「WIND BREAKER」 4月7日:「WIND BREAKER Season 2」 4月7日:「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」 4月8日:「黒執事 -寄宿学校編-」 4月8日:「黒執事 -緑の魔女編- 」 4月8日:「九龍ジェネリックロマンス」 4月8日:「真・侍伝 YAIBA」 4月9日:「LAZARUS ラザロ」 4月11日:「スライム倒して 300 年、知らないうちにレベル MAX になってました」 4月11日:「スライム倒して 300 年、知らないうちにレベル MAX になってました ~そのに~」 4月11日:「ウマ娘 シンデレラグレイ」 4月11日:「紫雲寺家の子供たち」 4月11日:「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」 4月12日:「阿波連さんははかれない」 4月12日:「阿波連さんははかれない season2」 4月14日:「戦隊大失格 2nd season」 4月23日:「スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー シーズン 2」 4月30日:「あやしいパートナー」

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」(C) 創通・サンライズ

「九龍ジェネリックロマンス」(C)眉月じゅん/集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会

「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~」(C)森田季節・SBクリエイティブ/高原の魔女の家 (C)森田季節・SBクリエイティブ/喫茶魔女の家

「ウマ娘 シンデレラグレイ」(C)久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介/集英社・ウマ娘シンデレラグレイ製作委員会 (C) Cygames, Inc.

「戦隊大失格 2nd season」(C)春場ねぎ・講談社/「戦隊大失格」製作委員会

「LAZARUS ラザロ」(C)2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved

「WIND BREAKER Season 2」(C)にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project

「黒執事 -緑の魔女編-」(C) Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler