¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó2¡×¤è¤ê¡Öfigma ¥Æ¥ó¥¿¥¯¥ë¥º¡×12·îºÆÈÎ¡ª
¡Úfigma ¥Æ¥ó¥¿¥¯¥ë¥º¡Û 12·î ºÆÈÎÍ½Äê 3·î25Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ²Á³Ê¡§16,800±ß
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma ¥Æ¥ó¥¿¥¯¥ë¥º¡×¤ò12·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï16,800±ß¡£3·î25Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÏNintendo SwitchÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖSplatoon 2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥á¡×¤È¡Ö¥¤¥¤¥À¡×¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥ó¥¿¥¯¥ë¥º¡×¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£figma¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ØÀá¥Ñー¥Ä¤Ç·àÃæ¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥á´é¡×¤È¡Ö¾Ð´é¡×¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤ÎÂ¾¡¢3¼ï¤ÎÌÜÀþÊÑ¹¹¥Ñー¥Ä¡¢¡Ö¥½¥Õ¥¡ー¡×¤È¡Ö¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
·àÃæ¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½
¥Ò¥á
¥¤¥¤¥À
¥Þ¥¤¥¯¤¬ÉÕÂ°
¥Ñー¥ÄÁ´ÍÆ
(C)2017 Nintendo