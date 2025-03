Lonesome_Blue¡¢ºÇ¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÎÏºî¤Ë¡ªÄÉµá¤·¤¿¡ÈÀ¼Í¥¡ß¥í¥Ã¥¯¡É¤Î²ÄÇ½À­

声優としても活躍する野村麻衣子さんと広瀬ゆうきさん、MIZUKIさんからなる次世代型ハイブリッドガールズロックバンド・Lonesome_Blue。野村さんはボーカル、広瀬さんはベース・ボーカル、MIZUKIさんはドラムを担当されており、3人が織りなすロックサウンドでファンを魅了しています。3月25日には、待望のミニアルバム『The Three in One』が発売となりました。今回はLonesome_Blueの3人に、新作『The Three in One』の見どころや制作秘話、メンバー同士の関係性、ライブへの思いなどについて伺いました。

ーーLonesome_Blueの皆さんは、3月25日にミニアルバム『The Three in One』を発売されました。アルバム制作にあたって大事にしたこと・こだわった点はありますか? 野村麻衣子さん(以下、野村):実際のステージでどのように盛り上がるか、ファンの皆さんとどんな一体感を作れるかを一番にイメージしながら、今までのLonesome_Blueらしさも大切にしつつ、新しい挑戦もしています。

これまで応援してくださった方々にはもちろん、新しくLonesome_Blueを知ってくれる方にも楽しんでもらえるアルバムになったと思います。

広瀬ゆうきさん(以下、広瀬):このアルバムを背負ってライブツアーができるような、ロンブルのライブにさらに彩りが加えられるような作品にしたくて、意見を出し合いました。

完成ギリギリまでメンバーの意見を詰め込みまくって、音や詞の変更をお願いしたりもしました。対応してくださった製作スタッフさんたちには本当に大感謝です。

MIZUKIさん(以下、MIZUKI):1stフルアルバム『Second To None』の次に出させていただくものなので、新しく進化したロンブルを見せつつも、前回の作品にも馴染むような、最近のLonesome_Blueの想いをふんだんに詰め込んだ作品にしました。

あとはライブで演奏した時に、今まで以上にお客さんと一緒に楽しめるような掛け声だったり振り付けだったりを付けられるような曲を入れました! ーー今回のアルバムには全6曲が収録されますが、メンバーの皆さんが特にお気に入りの楽曲とおすすめポイントを教えてください。 野村:私のお気に入りの楽曲は『Live it up』です。ノリノリな曲調で、ライブで披露したら絶対に楽しい!

この曲のメッセージは自分自身の等身大の気持ちに一番近い気がしていて、「明日のことは知らない 知らない ただ信じていたい singing, screaming」という歌詞は、まさにステージで歌うときの私の気持ちそのものです。

広瀬:『Elemental』ですね。歌詞が壮大すぎてすごく好きです。ぜひ翻訳してみてください。

聴き終わるとRPGのラスボスを倒したような爽快感があります。

MIZUKI:わたしが作曲した『Final Calling』です。

最初はスタンダードなバラードだったところを、アルバムの他の楽曲でも作曲してくださっているMaoさんにお願いして、ロンブルっぽさを出していただけるようにアレンジしてもらいました。そこが2番サビ終わりあとのギターソロからDメロにかけてなのですが、8分の7拍子になったりドラムフィルが詰め込まれたりして、ロンブルっぽさが出たと思います。

なおかつ、サビで二人の掛け合いでグッとくるような曲に仕上がりました。 ーーアルバムのレコーディングで特に印象に残っているエピソードはありますか? 野村:『Final Calling』の落ちサビ前のセリフ部分は元々収録時には日本語で収録予定だったのですが、収録してるうちに「英語のほうがかっこよくない?英語でいい表現ありませんか!?」と作詞の矢作綾加さんに無茶振りしてその場で考えていただきました。

採用された「Mark my words」は「覚えてろよ!」「見てな!」みたいな、自信を持って吐き捨てるような言葉で、作曲をしてくれたMIZUKIちゃんの悔しさや決意を表現するのにぴったりの言葉になったなと思います。

広瀬:私は英語が得意なほうではないので、歌詞が全て英語の『Elemental』のボーカルレコーディングには時間がかかって、0時を超えてしまい…スタッフさんたちと収録終わりに走って終電に乗り込みました。

ボーカルのまいちゃんが発音が綺麗なので、まいちゃんとツインで歌うならこだわり尽くさないと!と思ってレコーディングに挑んだのですが、作曲のMaoさんと発音指導のNanaさんがかなり大事に丁寧に録ってくださって大感謝でした。

MIZUKI:『Final Calling』のボーカルレコーディングなんですが、今回歌詞の内容も考えさせていただきまして、最後のサビの前のまいちゃんのセリフのところはかなりこだわりました。

“見てろよ”という意味の英語なんですが、今までの活動の中でバカにされたことも多々あったので、そういう方々に向けて「まだまだ私は大きくなってやるんだ」という意味を込めたいがために、いろんなニュアンスのものをたくさん録ってもらいました(笑)。 ーー今作は3人体制となってから初のアルバムですが、制作やレコーディングを通じてメンバー同士の関係性に変化などはありましたか?

野村:バンドしてる!って実感がすごく強くなりました。今まで以上に自分たちの意見が活動に反映される環境になり、自分たちで意見を出しながら、楽曲の方向性や歌詞についても話し合ってできた初めての作品なので、思い入れが強いです。

いろんなことを乗り越えてきたので、メンバーとは一蓮托生だぞって気持ちです(笑)。2人ともありがとう!

広瀬:役割分担がはっきりしてきました!MIZUKIちゃんがものすごく立派にリーダーとしてまとめてくれていて感謝しています。

MIZUKI:わたしも、今回は3人で歌詞の方向性だったり、曲調だったりいろんなことを話し合って決めたので、より3人の一体感も増しつつ、それぞれの役割がハッキリしてきたなと思います。

あとはツインボーカル感が増したことによって、わたし目線ではありますが、2人の見せ方もなんとなく変わったような気がします。 ーー昨年12月には、Lonesome_Blue 2nd ONE MAN LIVE TOUR 2024「The Three in One」と題した東名阪ワンマンツアーを開催されましたね。このライブツアーを振り返ってみていかがでしょうか? 野村:今回のアルバムにも収録されている『Go Nuts』を初めて披露したんです。ライブを意識した曲ではありましたが、予想以上にお客さんが声を出して振りを真似してくださり、ステージ上で笑っちゃいたくなるほど楽しかったです!

また、MIZUKIちゃん作曲の『Final Calling』も初披露したのですが、バラードをロンブルのライブでやったのが完全に初めてだったので、その空気感も独特で新鮮でした。お客さんがじっと見つめて聴き入ってくれる様子に私も見入ってしまいました!

広瀬:1stツアーの最終日に、「私がロンブルのベーシストでなきゃいけない理由を追求し続けます」とファンの皆さんに宣言させていただいたのですが、2ndツアーを通して「私より上手いプロのベーシストはたくさんいるけど、ロンブルのベースは私じゃなきゃダメかも」と思えた気がします。会いにきてくれたファンの皆さんがいたからそう思えたので、感謝しています。

普段声優として活動してるので、そこの課題というか、挑戦感はずっと付き纏ってくるんだろうなと感じています。

MIZUKI:どの日もとてもアツいライブになりました。

新曲を3曲ほどやったにもかかわらず、ファイナルではしっかりお客さんたちとの一体感も出たライブだったと思います。

あとは集客が正直不安だったのですが、どの日も友達を連れてきてくれたお客さんが多くて、感謝の気持ちが溢れすぎてファイナル公演終わりにみんなの前で泣きました。 ーー4月からは『Blue Rush vol.2』と題して対バンツアーを開催予定ですが、意気込みを聞かせてください。 野村:せっかくの対バンですから、LUMiRiSEさんと、そしてLUMiRiSEさんのファンの皆さんとも一緒に熱量を高め合っていけるような日にしたいです!

そして初日の東京公演はLonesome_Red(オフィシャルファンクラブ)との対バンと称していますが、初めての方にもLonesome_Blueのライブの楽しみ方をレクチャーできるような、全力で声を出して心をぶつけ合ってひとつになって、名古屋大阪公演に向けて勢いをつけられるようなライブにしたいです!

広瀬:楽しいロンブルのライブがさらに楽しくなっちゃうような、お客さんにノってもらうんじゃなくて、ついついノっちゃうような、そんなツアーにします!

MIZUKI:12月のツアーから少し日にちが空いてしまったのですが、そのことを感じさせないような、みんなで騒げる一体感のあるライブにしたいと思います! ーーオフィシャルファンクラブ「Lonesome_Red」では、会員限定イベント開催などを行っていますが、応援してくれるファンの方は皆さんにとってどのような存在でしょうか? 野村:声優の仕事だけでは絶対に出会えなかったので、私にとっては奇跡のような存在です!

Lonesome_Blueの音楽と出会って好きになってくれた方はもちろん、声優の仕事から変わらずLonesome_Blueの私も応援してくださる方や、Lonesome_Blueを好きになってから声優の私を応援してくださるようになった方もいて、もちろんMIZUKIちゃんやゆうきちゃんにもそれぞれ大切なファンの方がいて。

そんなみんなが一緒になって同じライブを楽しんでくれてるんだと思ったら、それはもう奇跡です!

広瀬:Redのみんなは、背中を預けられる存在です。みんながいるから安心して前を見られます!

MIZUKI:ロンブルは始まったときからいろんなことがあって、みなさまを待たせてしまうことが多かったのにもかかわらず、ずっと待っててくれて全力で応援してくれている、本当に大切な存在です。

いつもありがとうございます!!!!!今後ともよろしくお願いします!!!!! ーー今後Lonesome_Blueとして挑戦していきたいことは何ですか? 野村:野外ライブ!!!!!

外が大好き、夏が大好きなので、いつの日かフェスや野外ステージで歌いたいです。

広瀬:土日にワンマンライブがしたい!アニソンのタイアップをとりたい!

そしてアニソンフェスにも出られるようになりたいです!

MIZUKI:まずはロンブルを大きくしていくために集客増やしていきたいです!

そしてお客さんと一緒に騒げる音楽をさらに増やしていきつつ、野外フェスにも出たいです!

あとは声優さんが2人いるので、アニメのタイアップがやりたいです!!! ーー野村さん・広瀬さんは声優、MIZUKIさんはスタジオミュージシャンとしても活躍されていますが、皆さんにとってLonesome_Blueというバンドはどのような場所ですか? 野村:ステージや音楽の楽しみや幸せ、喜びを教えてくれる場所です!

広瀬:苦しくも挑戦的な場所です!

私がバンドをやるからには、常に挑戦的でいないと意味がないと感じています。

MIZUKI:個人的にはライブが上手の前で叩けるので、ドラムプレイを存分に見てもらえることができる唯一の場所です。

そしてメンバーとは仲が良いので、もちろん居心地の良い場所になっております。

それと共に苦難も乗り越えてきましたし、今環境的にも1番自分の思うことだったりやりたいことが叶う場所なので、わたしの深い部分が1番出せるところだと思います。 ーー最後に、ファンの皆様にメッセージをお願いします。 野村:いつもありがとう!!!ただそれにつきます!!!!絶対楽しませるので、またライブで会いましょう!!!!

広瀬:大好きです!ミニアルバムたくさん聴いてください!ライブで会いましょう!

MIZUKI: 今回のアルバムはより皆様と一緒に楽しみたい!!楽しもう!!!を意識して作ったので、アルバムもたくさん聴いて欲しいですし、なによりライブにも来て頂けたらとても嬉しいです!!お待ちしております!!

そしていつも応援ありがとうございます!!!ロンブル拡散よろしくお願いします!!

【ライブ情報】

『Blue Rush vol.2』【日程】2025年4月18日(金)東京 GRIT at Shibuya w/Lonesome_Red2025年4月24日(木)名古屋 ell FITS ALL w/LUMiRiSE2025年4月25日(金)大阪 梅田Zeela w/LUMiRiSE