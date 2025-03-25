ÁÇ¼ê¡¢Æ¬ÆÍ¤¡¢¶âÅª¤¢¤ê¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸ÂÌµº¹ÊÌµé¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡ÖROMAN¡×¤ÇÀï¤¦´Øº¬¡É¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¾×·â¤Î18ÉÃKO¾¡¤Á¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÁêËÐ¤Î±ÑÍº¤ÈÂÐÀï
2025Ç¯4·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦GEN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥ì¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØROMAN ¶¡Ù¡£»þ´ÖÌµÀ©¸ÂÌµº¹ÊÌµé¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É(ÁÇ¼ê¡¦Æ¬ÆÍ¤¡¢¶âÅª¤¢¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÁêËÐ½Ð¿È¤Î¡È¥Á¥ã¥Æ¥£¥è¥Õ¡É¤³¤È¥²¥¤¡¦¥Ð¥Ð¥«¡¼¥ë¡£Æ±³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¿å¸ýÀ¶¸ã¤ò18ÉÃ¤ÇKO¾¡¤Á¤·¤¿Ææ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¡£¸½ºß¤Ï¥»¥Í¥¬¥ëÁêËÐ¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¸Î¶¿¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤ÏÈà¤Î¾ÓÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÉ²è¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£Èà¤Ï¾ÍèÅª¤ËUFC²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÊÒÎÚ¤·¤«É½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Øº¬¤¬¤É¤¦Àï¤¦¤«¤¬¸«¤â¤Î¤À¡£
51ºÐ¤Î´Øº¬¤¬¡¢¥Á¥ã¥Æ¥£¥è¥Õ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿²µ»¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥Á¥ã¥Æ¥£¥è¥Õ¤¬2Ï¢Â³KO¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤»î¹ç¤À¤±¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£