£Ê£Ï£Ã¤¬Áª¼ê¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ýÂÐºöÁë¸ý¤òÀßÃÖ¡¡£Ó£Î£ÓÅê¹Æºï½ü¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤¬È¯Ã¼¡¢ÈøåÑÀìÌ³Íý»ö¡ÖÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ð£Ã¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï£Ê£Ï£Ã¡¢£Ê£Ð£Ã¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼êÅù¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Î°¼Á¤ÊÅê¹Æºï½ü¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡££Ê£Ï£Ã¤ÎÈøåÑ¹×ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ò¤É¤¯¶ì¤·¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë¿´¤òÄË¤á¤¿¡££Ê£Ï£Ã¤È¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈðëîÃæ½ý¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¢£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Ø¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¡£º£²óÀßÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê¹Æ¤Îºï½ü°ÍÍê¤ä¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¡¢¤Þ¤¿Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¾ì¹ç¤Î»Ù±ç¤äË¡ÅªÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢Áë¸ýÃ´Åö¼Ô¤¬ÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£