Âè£µ»ÒÇ¥¿±¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡×¼¡ÃË¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¡ª¿Æ»Ò¡õ¤¤ç¤¦¤À¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¤¬¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥½¥é¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÄÔ¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Î£³²óÌÜ¤Î¾®³Ø¹»Â´¶È¼°¡Ä¡¡²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤¹¤¬¡¡¥½¥é¤ÎÂ´¶È¤Ï²¿¤À¤«º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤«¡Ä¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤È¸À¤¦¤«¡Ä¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç£±ÈÖ¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î´Ö¤Þ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡¡ËÜÅö¤ËÃæ³ØÀ¸¡©¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡¡Á´Á³¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡¡²þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È¸À¤¦»ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¼¡ÃË¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¼°¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡¡ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¡¢¡Ö¼°½ª¤ï¤ê¤Ë´õ¶õ¤È³Ø¹»µ¢¤ê¤Î¤»¤¤¤¢¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ»°¿Í¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤È¤¤ç¤¦¤À¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Æü¥½¥é¤¬Ãå¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¡¤»¤¤¤¢¤¬¾®³Ø¹»Â´¶È¼°¤ËÃå¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö£´·î¤«¤é¤ÏÃæ³ØÀ¸¡ª¡ª¡¡¤»¤¤¤¢¤¬£³Ç¯¡¡¥½¥é¤¬£±Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡¡¤½¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¡Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯£±£±·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¡¢£±£°Ç¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢£±£³Ç¯£³·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢£±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£·î£³Æü¤ËÄÔ¤ÏÂè£µ»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£