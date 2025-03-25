¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨Æü¤ÎÄ«¡¢¾®Àô»á¡Êº¸¡Ë¤È¶¦¤ËÉ¬¾¡¤òµ§¤ëÆéÁÒ»á¡Ê±¦¡Ë¡áºòÇ¯£¹·î£±£²Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¤ÎÆü»Þ¿À¼Ò

¡¡¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¡¢¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶­Áê¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤È£²ÂåÂ³¤±¤ÆÈë½ñ¤òÌ³¤á¾®Àô²È¤ò»Ù¤¨¤¿ÆéÁÒÀµ¼ù»á¡ÊµýÇ¯£·£°¡Ë¤Î¹ðÊÌ¼°¤¬£²£µÆü¡¢²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤ÎÁòº×¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¡¢¾®Âô°ìÉ§²£¿Ü²ì¾¦¹©²ñµÄ½êÌ¾ÍÀ²ñÆ¬¡¢ËÒÅç¸ù¸µ¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤ËÂ³¤¯ë¾Êó¡£»°±ºÈ¾Åç¤ÎÀ¯³¦¤ò»Ù¤¨¤¿Í×¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤òµî¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡¡¹ðÊÌ¼°¤Ï½°±¡À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñÍý»ö¤Î¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÀ¯¼£ÆüÄø¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸áÁ°£¸»þÈ¾¤«¤é¤Î³«»Ï¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò½ä¤ëÍ¿ÌîÅÞÏÀÀï¤ÏÂçµÍ¤á¤À¡££²£°£²£µÇ¯ÅÙÀ¯ÉÜÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤â¸«ÄÌ¤»¤º¡¢Ä¤Ìä¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡ÈÈÖÆ¬Ìò¡É¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¼º¤Ã¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£

¡¡½ã°ìÏº»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤À¤Ã¤¿ÆéÁÒ»á¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÂå¤Ë¤ÏÃÏ¸µ»öÌ³½ê¤Î½êÄ¹¤òÌ³¤áÀ¯¼£³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢´Ñ½°¤ÎÀ°Íý¤ËÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡½ã°ìÏº»á¤Î½éÂåÈë½ñ¡¢À¶¿å±ÙÏºÀÄ¿¹¸©µÄ¤ÏÆéÁÒ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Ç¤âÈë½ñ¤Î·ãÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¾®Àô²È¤ÎÎò»Ë¤ÏÆéÁÒ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æ¸ì¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÇ¯¤Ëë¾Êó¤¬Â³¤­¡¢º£ÅÙ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¿È¶á¤ÊÆéÁÒ¤µ¤ó¡£¤µ¤¾¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£