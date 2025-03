【ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク】 4月2日より販売予定 価格:740円

J・K・ローリング原作の世界的人気作「ハリー・ポッター」シリーズに登場する飲み物「バタービール」の味わいを再現したコラボドリンクが、タリーズコーヒーにて4月2日より期間限定で販売される。価格は740円。

バタービールは、映画「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」にてハリー、ロン、ハーマイオニーがホグズミードにある老舗パブ兼宿屋「3本の箒」に集まったシーンで初登場。バタースコッチとショートブレッドのような風味が特徴で、盃に口をつけると白い口ひげが出来るという、見た目的にも楽しい飲み物だ。

ワーナー ブラザース ジャパンは3月から5月末までの間、たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されるバタービールをテーマにした商品を展開する祝祭「バタービール・シーズン」を実施。「ハリー・ポッター マホウドコロ」にてバタービールがモチーフのグッズを販売するほか、この記事で紹介するタリーズコーヒージャパンのコラボドリンクもその一環となっている。このたび、一般販売に先駆けてバタービールを試飲できる発表会に参加することができたので、そのレポートをお届けする。

祝祭「バタービール・シーズン」開幕!タリーズではその風味を再現したフローズンドリンクを販売

タリーズコーヒージャパンと「ハリー・ポッター」のコラボは2021年11月よりスタート。「ハリー・ポッターと賢者の石」をモチーフとした第1弾を皮切りに、これまでに第5弾まで行なわれておりファンを楽しませている。

【これまでのタリーズコーヒー×「ハリー・ポッター」】

タリーズコーヒーはこれまでにも精力的に「ハリー・ポッター」コラボを展開してきた

第一弾は「ハリー・ポッターと賢者の石」がモチーフ

2022年6月に行なわれた赤坂店とのコラボ

2023年6月に行なわれた第三弾。初めて夏に実施された

第四弾は「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」がモチーフ

直近では2024年10月に第5弾が開催された

今回タリーズで登場する「バタービール」といえば、これまではユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエリア内をはじめとする、ごく限られた機会でしか飲むことができなかった。だが、このたび「バタービール・シーズン」の一環として、日本のカフェチェーンとして初めてバタービールの名を冠したドリンク「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」が販売される。

今回の商品化にあたっては、タリーズコーヒージャパンの開発チームがワーナー ブラザース ジャパンからフレーバーに関するヒントを受け、テーマパークで販売されているバタービールを何度も飲みながらその風味を再現。オリジナルの要素として、エスプレッソ味のフローズンを土台に、バターやキャラメルのような甘い香りが広がるホイップを乗せている。幸福感を刺激する甘~いホイップに対して、エスプレッソの程よい苦みがアクセントになった、タリーズならではのフローズン・バタービールだ。

ワーナー ブラザース ジャパンが開催する祝祭「バタービール・シーズン」

「ハリー・ポッター」シリーズでお馴染みのドリンクである「バタービール」

今回日本のカフェチェーンでは初めて「バタービール」の名を冠したドリンク「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」が販売されることになった

バタービールの特徴とされるバタースコッチとショートブレッドの風味。バタースコッチはキャラメル、ショートブレッドはバターの効いたクッキーのようなお菓子とのことだ

フローズンならではの甘みの感じ方が計算されたトータルバランス

メディア向けの試飲会にて、壇上に立った商品開発チームからは「テーマパークにいけない立地の方でもバタービールが楽しめることを念頭に置いて開発した。ファンの方々が笑い合い、楽しんでいただけるよう、あえて柔らかいホイップを使用している。本家に近い風味が再現できたと思う」とコメントがあった。

いざ試飲してみると、ホイップはかなり甘めに作られているが、ドリンクの本体をフローズンにしたことで甘みの感じ方に変化があり、トータルでバランスが取れているように感じた。開発チームからはエスプレッソショートを足したり、コラボドリンクと同日発売になるアイスクリームをトッピングするといったオススメのカスタマイズについても言及があった。

試飲会で頂いた「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」。ホイップはかなり甘めだが、フローズンのドリンク本体とバランスが取れている

全国のタリーズ店舗では、バタービールのコラボドリンクだけでなく、黄金色に発泡する本家バタービールのビジュアルを再現したミニチャームも数量限定で販売される。ミニチャームは単品での購入はできず、バタービールドリンクをオーダーした人だけが購入できるシステムだ。「ハリー・ポッター」ファンはぜひ、口を真っ白にしてバタービールを楽しんでほしい。

バタービールの可愛らしいアクセサリー「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム」も4月2日より販売

ドリンクと合わせて購入したいアイテムだ

試飲会の会場に設置されたフォトスポットには、このたび発売されるバタービールのミニチャームと、過去のコラボにて販売されてきたグッズを組み合わせたイメージ展示も

「バタービール・シーズン」のためにワーナーが製作したというパブミラー(非売品)もあった。これも売って欲しいなぁ……!

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)