´Ú¹ñ¡¦¸½Âå¼«Æ°¼Ö£Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç£³¡¦£²Ãû±ßÅê»ñ¤Ø¡Ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×²óÈò¤Ê¤ÉÁÀ¤¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²£´Æü¡¢£²£°£²£µ¡Á£²£¸Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ËÌó£²£±£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£³¡¦£²Ãû±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò²óÈò¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤È¤ê¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë´°À®¼Ö¹©¾ì¤Ê¤É¤Ë£¹£°²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸½ºß¤ÎÇ¯£±£°£°ËüÂæÁ°¸å¤«¤éÇ¯£±£²£°ËüÂæ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½ÂåÀ½Å´¤¬Ìó£¶£°²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤ËÇ¯´Ö£²£·£°Ëü¥È¥ó¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÅÅÏ§À½Å´½ê¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ë¤â£¶£°²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ë¡£´ÖÀÜ¸ÛÍÑ¤â´Þ¤á¤Æ£±£°Ëü¿ÍÄ¶¤Î¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£