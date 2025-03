8つの色をテーマにしたカラーコンセプトルームで特別な滞在を提供するホテル“OCICA OSHIAGE TOKYO by R HOTEL(オシカ オシアゲトーキョー バイアールホテル)”が、4月1日(火)から、東京・墨田区の押上エリアにオープンする。■推し活を楽しむソロステイにも今回オープンするOCICA OSHIAGE TOKYO by R HOTELは、“Color Your Life”をコンセプトに、8つの異なるカラーコンセプトを採用した客室を展開するホテル。

客室は、それぞれの部屋が、RED、PURPLE、GREEN、PINK、YELLOW、ORANGE、BLUE、MONOCHROME(WHITE/GRAY/BLACK)の特定のカラーに彩られており、滞在しながら自分の好きな色に包まれるような体験が可能だ。また、カラーボックスを使用した特徴的なモニュメントと植栽が配置された美しい「エントランス」や、コワーキングや推し活のうちわ作りなど作業スペースとしても利用できる「カラーラウンジ」、東京スカイツリーを望む開放的な「ルーフトップテラス」なども用意される。さらに、クリア素材でフォトフレームとして使用できる11色の「ショップカード」が限定でプレゼントされるほか、推し活用語をデザインに取り入れた「オリジナルアクキー」、墨田区およびその周辺地域の熟練職人の技を活かした特別なアイテムなども販売。東京での推し活をより楽しくするホテルとなっている。