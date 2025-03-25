¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¤æ¤ë¤«¤ï¡È¤´¤Ã¤ÁÂç²¦¡É¡õ¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤¿¡ã¼ÂÊª¥ì¥Ý¡ä
¡¡2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DSÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤¬¡¢3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¡×¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤¤¤·¤ã¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¡È¤ª¤ß¤»¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤½¤ó¤ÊËÜ¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×3Å¹ÊÞ¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥é¥¹¥È5²ó¤Ç¡È¿À°ú¤¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤á¤Ã¤Á¡õ¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤Î¡È¸å¤í»Ñ¡É¤ËÃíÌÜ¡ª¡¡°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤Î·ë²Ì°ìÍ÷
¢£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¥°¥Ã¥º
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¡Á½Ë¡ª³«Å¹¡ª¤¯¤¸¤Ó¤¤ä¤µ¤ó¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡Á¡×¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DSÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Î¥°¥Ã¥ºÁ´7Åùµé23¼ï¡Ü¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï1¿Í5²ó¤Þ¤Ç¤Î²ó¿ôÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ¸å¤Î5¸Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡È5²ó¡É¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö±Ø¤«¤é20Ê¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯°ú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÅùµé¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬B¾Þ¤Î¡ÖÈô¤Ó¤Ä¤¢ö¤´¤Ã¤ÁÂç²¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡×¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÀ±¤òÅý¼£¤¹¤ë²¦ÍÍ¡¦¤´¤Ã¤ÁÂç²¦¤Î¸ª¤Ë¡¢¡È¤Þ¤á¤Ã¤Á¡É¡õ¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¯»Ñ¤ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤í»Ñ¡ª¡¡Âç²¦¤Î¥Þ¥ó¥È¤¬¤Ê¤Ó¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤Þ¤á¤Ã¤Á¡É¡õ¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤ÎÂ¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¸«¤¨¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢F¾Þ¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡ª¤ª¤·¤´¤È¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×3¸Ä¡¢E¾Þ¤Î¡Ö¥×¥Ã¥Á¡¼¤«¤é¥í¥¤¥ä¥ë¤Þ¤Ç¡ª¶ÒÃå¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó¡×1¸Ä¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë1ÈÖ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡ª¤ª¤·¤´¤È¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤Î¡Ö¤à¤ê¤Ï¤¤ó¤â¤Ä¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤ËÌÀÆü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Î¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¤Î¤¿¤³¾Æ¤´ï¡×¤ò³«Éõ¡ª¡¡¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Å´ÈÄ¤Ë¤Ï¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¤Î¡Ö¡»¡»È´¤¡×¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤³¾Æ¤´ï¤Ê¤é¾å¼ê¤¯¾Æ¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤ª¤ß¤»¤ä¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ¤¯¤¸¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¸ÂÄê¡ª¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¥Ç¥¶¥¤¥ó Tamagotchi Connection¡×¡ÊA¾Þ¡Ë¤ä¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤·¤ã¤µ¤ó¡×¤Î¥½¥Õ¥ÓÃù¶âÈ¢¡ÊC¾Þ¡Ë¡¢¡Ö¤â¤¦ ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¼¡×¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡È¤Þ¤ë¤Ã¤Á¡É¤¿¤Á¤Î¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊD¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Ï¡¢9·î15Æü¤Ë¡¢È¯Çä¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¤¯¤¸¤ÎÈ¯Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Ë¿·¤·¤¤¡È¤ª¤ß¤»¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤«¤â¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¢£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¥°¥Ã¥º
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¡Á½Ë¡ª³«Å¹¡ª¤¯¤¸¤Ó¤¤ä¤µ¤ó¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡Á¡×¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DSÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Î¥°¥Ã¥ºÁ´7Åùµé23¼ï¡Ü¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï1¿Í5²ó¤Þ¤Ç¤Î²ó¿ôÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ¸å¤Î5¸Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡È5²ó¡É¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö±Ø¤«¤é20Ê¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯°ú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÅùµé¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬B¾Þ¤Î¡ÖÈô¤Ó¤Ä¤¢ö¤´¤Ã¤ÁÂç²¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡×¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÀ±¤òÅý¼£¤¹¤ë²¦ÍÍ¡¦¤´¤Ã¤ÁÂç²¦¤Î¸ª¤Ë¡¢¡È¤Þ¤á¤Ã¤Á¡É¡õ¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¯»Ñ¤ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤í»Ñ¡ª¡¡Âç²¦¤Î¥Þ¥ó¥È¤¬¤Ê¤Ó¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤Þ¤á¤Ã¤Á¡É¡õ¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤ÎÂ¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È¸«¤¨¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢F¾Þ¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡ª¤ª¤·¤´¤È¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×3¸Ä¡¢E¾Þ¤Î¡Ö¥×¥Ã¥Á¡¼¤«¤é¥í¥¤¥ä¥ë¤Þ¤Ç¡ª¶ÒÃå¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó¡×1¸Ä¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë1ÈÖ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡ª¤ª¤·¤´¤È¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤Î¡Ö¤à¤ê¤Ï¤¤ó¤â¤Ä¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤ËÌÀÆü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Î¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¤Î¤¿¤³¾Æ¤´ï¡×¤ò³«Éõ¡ª¡¡¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Å´ÈÄ¤Ë¤Ï¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¤Î¡Ö¡»¡»È´¤¡×¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤³¾Æ¤´ï¤Ê¤é¾å¼ê¤¯¾Æ¤±¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤ª¤ß¤»¤ä¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ¤¯¤¸¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¸ÂÄê¡ª¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¥Ç¥¶¥¤¥ó Tamagotchi Connection¡×¡ÊA¾Þ¡Ë¤ä¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤·¤ã¤µ¤ó¡×¤Î¥½¥Õ¥ÓÃù¶âÈ¢¡ÊC¾Þ¡Ë¡¢¡Ö¤â¤¦ ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¼¡×¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡È¤Þ¤ë¤Ã¤Á¡É¤¿¤Á¤Î¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊD¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á¡Ù¤Ï¡¢9·î15Æü¤Ë¡¢È¯Çä¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¤¯¤¸¤ÎÈ¯Çä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Ë¿·¤·¤¤¡È¤ª¤ß¤»¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤«¤â¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£