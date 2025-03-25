Á¥¤«¤éÅ¾Íî¤·¥×¥í¥Ú¥é¤ÇÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¡¡²¬»³»Ô¤Î³¤¾å¤Çµù¶È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ(47)¤¬»àË´
¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¡¡¶ÌÌî»Ô±§Ìî
¡¡²¬»³»ÔÅì¶è¤Î³¤¾å¤Ç25Æü¡¢Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Á¥¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢Á¥¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ÇÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸áÁ°9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÅì¶èÊõÅÁ¤ÎÄ«Æüµù¹Á¤«¤éÌó200m¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³¤¾å¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²¬»³»ÔÅì¶è¤Îµù¶È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ¡Ê47¡Ë¤Ç¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¤Î¤êÌÖºî¶È¤Î¤¿¤á¤ËµßÌ¿Æ¹°á¤òÃåÍÑ¤»¤º¤Ë1¿Í¤ÇÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ«Æüµù¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Î½2¿Í¤¬ÊÌ¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¹Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÈÀû²ó¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÆ¬ÄºÉô¤«¤é¼ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ÏÃËÀ¤¬Á¥¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢Á¥¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ÇÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£