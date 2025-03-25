¡Ö²¿¤«¤·¤éÉô²°¤ÎÁÝ½ü¡¦ÊÒ¤Å¤±¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬¡È¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÌÀ¤«¤¹
3»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¢¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡£
°û¤ó¤ÇÈ©¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÌÀ¼£¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Õ¤é¤·¤¤²Ö¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¾å¸Í¤µ¤ó¡£
¤¢¤ë1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡§
3ÈÖÌÜ¤¬ËÜÅö¤ËÁáµ¯¤¤Ç¡¢Ä«¸µµ¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ÂçÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´ðËÜÅª¤Ë²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÒ¤Å¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤·¤éÉô²°¤ÎÁÝ½ü¡¦ÊÒ¤Å¤±¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£