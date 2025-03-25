¼¯»ùÅç»Ô³¹ÃÏ¤Çº£µ¨½é¤Î²ÆÆü 26Æü¤Ë¤«¤±²«º½¤ËÃí°Õ¤ò
¡¡¸©Æâ¤Ï¡¢25Æü¤âµ¤²¹¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê²£»³¤¢¤µ¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¸á¸å2»þÈ¾¤Î¼¯»ùÅç»Ô¡£¼ê¸µ¤Î²¹ÅÙ·×¤Ï27ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¤Ý¤«¤Ý¤«ÃÈ¤«¤¯¡¢´À¤Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¸ø±à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡25Æü¤Î¸©Æâ¤â³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼¯»ùÅç»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â26.1ÅÙ¤È¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î18¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Çº£Ç¯ºÇ¤â¹â¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢5·î¾å½Ü¤«¤é6·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£¸ø±à¤Ç¤ÏÈ¾Âµ¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ä¤¤¡ª¤¤ç¤¦²Æ¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡£¤¿¤Î¤·¤¹¤®¡ª¡×
¡ÊÊì¿Æ¡Ë
¡Ö½ë¤¯¤ÆµÞ¤Ë½Õ¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¸ø±àÆüÏÂ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍè¤¿¡×
¡¡25Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤¿°ìÊý¡¢±ó¤¯¤Î¶õ¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é²â¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£ÆîÉô¤È±âÈþÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£