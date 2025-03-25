°ËÌîÈø·Å¡¢¾×ÆÍ¤«¤é¤ÎÎ¥º§¤¬¼þ°Ï¤ÇÂ³½Ð¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¾ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ¡¡»à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù(4·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË23:00¡Á)¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÌîÈø·Å(Hey! Say! JUMP)¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ(Travis Japan)¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢¤¤ç¤ó(¥³¥Ã¥È¥ó)¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
°ËÌîÈø·Å(º¸)¤È°Ë¸¶Ï»²Ö
¡ûÆÃ¼ì¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¡×
°ËÌîÈø¤È°Ë¸¶¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À®Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤È¡ÖÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¦¡¢É×ÉØºÆÀ¸¤Î¥é¥Ö¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
É×¡¦ÊÂÀî´´ÂÀ¤Ï°ËÌîÈø¤¬±é¤¸¡¢´ûº§¼ÔÌò¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤à¡£°ËÌîÈø¤È½é¶¦±é¤Î°Ë¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¡¦¤Ê¤Ä¤áÌò¡£¤Þ¤¿¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤¬Æ¯¤¯CMÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤ÎÆ±´ü¡¦ÅÄÂ¼ÂçÏÂÌò¤ò¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢¤Ê¤Ä¤á¤¬Í£°ìËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ë¥²¡¼¥à¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦´Ý»³¹Ì²ðÌò¤òÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢CMÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤Ç¤Ê¤Ä¤á¤ËÆ´¤ì¤ëÄÔè½»ÒÌò¤òóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤¬Êë¤é¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂç²È¡¦ÉþÉôÂçÍÎÌò¤ò¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¡¢´´ÂÀ¤È¤Ê¤Ä¤á¤ÎÎÉ¤ÀèÇÚ¤ÇÉôÄ¹¤Î¼éÃ«À¿¤òÈ¬ÅèÃÒ¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÆÃ¼ì¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö»£±Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë°ìÅÀ¤«¤éÊ¬´ô¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò»£¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îî°Â¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Þ¤ºËÍ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬²£¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡£Æ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»£¤ë»þ¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Ë¸¶¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤Î°Ë¸¶¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ËÌîÈø¤Î´¶ÁÛ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´°÷Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾1ÏÃ¤ÏÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃµ¤êÃµ¤ê¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
²ñ¼Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤âÊÌ¡¹¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ËÌîÈø¤¬¡ÖËÍ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤è¤ê¤â¤Ê¤Ä¤á¤ÎÊý¤¬°Î¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î»þ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀÅ¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢È¬Åè¤¬¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ßÊý¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ËÌîÈø¤¯¤ó¤Î¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦ÎÉ¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ï»²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È°ËÌîÈø¤¬¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ¤Î¾¾ÁÒ¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹! ¤É¤Ã¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è!¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿¡£
¡ûÀäÂÐ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤Ç¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç35ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï·ë¶É¾×ÆÍ¤·¤ÆÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¾ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ù¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¼þ°Ï¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤â¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë°Ë¸¶¤Ï¡Ö¡ÈÀäÂÐ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¡É¡£²ÈÂ²¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°ËÌîÈø·Å(º¸)¤È°Ë¸¶Ï»²Ö
¡ûÆÃ¼ì¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¡×
°ËÌîÈø¤È°Ë¸¶¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡Ö1Æü3Ê¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À®Ìó¤À¤é¤±¤Î´ñÀ×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤È¡ÖÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¦¡¢É×ÉØºÆÀ¸¤Î¥é¥Ö¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
ÆÃ¼ì¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö»£±Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë°ìÅÀ¤«¤éÊ¬´ô¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò»£¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îî°Â¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Þ¤ºËÍ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬²£¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ë¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡£Æ±¤¸¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµÕ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò»£¤ë»þ¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Ë¸¶¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤Î°Ë¸¶¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ËÌîÈø¤Î´¶ÁÛ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´°÷Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾1ÏÃ¤ÏÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃµ¤êÃµ¤ê¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
²ñ¼Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤âÊÌ¡¹¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ËÌîÈø¤¬¡ÖËÍ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤è¤ê¤â¤Ê¤Ä¤á¤ÎÊý¤¬°Î¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î»þ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀÅ¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢È¬Åè¤¬¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ßÊý¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ËÌîÈø¤¯¤ó¤Î¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦ÎÉ¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ï»²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È°ËÌîÈø¤¬¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÇÚ¤Î¾¾ÁÒ¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹! ¤É¤Ã¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è!¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿¡£
¡ûÀäÂÐ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö·ëº§À¸³è¤Ç¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç35ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï·ë¶É¾×ÆÍ¤·¤ÆÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ(¾Ð)¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¾ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ù¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤È½Ð²ñ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¼þ°Ï¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤â¡£
Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë°Ë¸¶¤Ï¡Ö¡ÈÀäÂÐ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¡É¡£²ÈÂ²¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£