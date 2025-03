▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 17本目▶2025年3月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST▶書き手:渡邊一丘 (Dr)◆ ◆ ◆ワンマンツアー、新潟にやって来ました。リハまですこし時間ができたので、久々に行きたかったラーメン屋に10数年ぶりに行くことにしました。ラーメン屋に向かって歩いていたら、見覚えのある薬局があり、同じく10年数くらい前の記憶が蘇ってきました。

