松屋銀座にて、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』5周年を記念したイベントを開催!

5周年アートを使った寮生たちのグッズが並ぶ「Disney Twisted-Wonderland 5th Anniversary POP-UP SHOP 〜Dazzling〜」が実施されます☆

松屋銀座『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ポップアップショップ「Disney Twisted-Wonderland 5th Anniversary POP-UP SHOP 〜Dazzling〜」

入場料:グッズ付きチケット1,200円(税込)

開催期間:2025年6月4日(水)〜6月16日(月)

開催時間:11時〜20時

※6月8日(日)、15日(日)は19時30分閉場

※最終日は17時閉場

※入場は閉場の30分前まで

会場:松屋銀座8階イベントスクエア

※営業日・営業時間が変更になる場合があります。詳しくは松屋銀座公式サイトを確認ください

松屋銀座にて「Disney Twisted-Wonderland 5th Anniversary POP-UP SHOP 〜Dazzling〜」の開催が決定!

会場には、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の5周年を記念したグッズが多数ラインナップされます。

さらに「グッズ付きチケット」が販売されるほか、各寮のミュージックビデオをミニシアターで放映。

5周年のアニバーサリーイヤーにぴったりなファン必見のイベントです☆

※イベントは、東京会場終了後に巡回予定です

「Disney Twisted-Wonderland 5th Anniversary POP-UP SHOP 〜Dazzling〜」イベント販売グッズ(一部)

「Disney Twisted-Wonderland 5th Anniversary POP-UP SHOP 〜Dazzling〜」では、イベント限定グッズも多数ラインナップ。

寮生たちをプリントしたポートレイトや、各寮ごとの寮生たちをプリントしたクリアファイルなどが販売されます。

※入場券を所持されていない方のグッズコーナーのみの入場はできません

※掲載品以外のグッズに関しても、購入制限などが設けられる予定です

※デザインと価格が変更になる場合があります

ポートレイト

価格:2枚入り 500円(税込)

種類:全22種

購入制限:一人10点まで

寮生たちの上半身とフェイスアップの2枚をセットにしたポートレイト。

細やかな装飾が施された衣装や、個性の光るポージングにも注目です。

クリアファイル

価格:各500円(税込)

種類:全8種

購入制限:一人3点まで

ナイトレイブンカレッジ全7寮の寮生たちをプリントしたクリアファイル。

全22寮生の集合アートを含めた全8種類がラインナップされます。

バンスクリップ

価格:各3,500円(税込)

種類:全7種

購入制限:一人2点まで

寮カラーをセレクトしたカラーバーツを中央に配したバンスクリップ。

シンプルなカラーで仕上げられた、大人かわいいヘアアクセサリーです。

スクエアポーチ

価格:各3,800円(税込)

種類:全7種

購入制限:一人2点まで

各寮を象徴するモチーフを取り入れたスクエアポーチ。

「ハーツラビュル寮」「サバナクロー寮」「オクタヴィネル寮」「スカラビア寮」「ポムフィオーレ寮」「イグニハイド寮」「ディアソムニア寮」柄から選べます。

5周年ピンバッジ

価格:800円(税込)

購入制限:一人2点まで

5周年のロゴをあしらった、特別感のあるピンバッジ。

遊び心を加えた”5”のロゴがポイントです。

各寮のミュージックビデオを放映

スケジュール:

2025年6月4日(水)、7日(土)、10日(火)、13日(金)・ハーツラビュル寮「Obedience」・サバナクロー寮「DIADEM」2025年6月5日(木)、8日(日)、11日(水)、14日(土)・オクタヴィネル寮「エンタングルメント」・スカラビア寮「Far-Out」・ポムフィオーレ寮「La volonté」2025年6月6日(金)、9日(月)、12日(木)、15日(日)、16日(月)・イグニハイド寮「双絶アイオーン」・ディアソムニア寮「恣意天変」

会場内にて、各寮のミュージックビデオをミニシアターで放映。

ミュージックビデオは、日によって放映内容が異なります。

「グッズ付きチケット」の販売

価格:1,200円(税込)

抽選受付期間:2025年4月4日(金)18:00〜4月13日(日)23:59

当落発表:2025年4月16日(水)15:00〜 (引取期限4月22日(火)23:00迄)

一般販売(先着):2025年4月26日(土)12:00〜各日、各入場開始時間まで

日時指定入場区分:11時〜13時/13時〜15時/15時〜17時/17時〜19時30分

※時間は入場案内開始時間になります。チケットに記載された整理番号により入場や集合時間が前後する場合があります

申込サイト:ローチケ(URL:https://l-tike.com/twisted-wonderland-5thanniversary/)

※ローソンチケット無料会員登録が必要です

申込制限:1人1回 ※第3希望まで申し込めます

申込可能枚数:1回の申込みで最大2枚まで

ポートレイトケースがもらえるグッズ付きチケットを販売。

5周年イラストデザインの寮生が集合したポートレイト1枚が付いてきます。

「グッズ付きチケット」に関する注意事項

イベントは、混雑緩和の為「全日日時指定制」となっています。未就学児は無料で入場できますが、グッズ付きチケットのグッズは配布されません。小学生以下の方は必ず保護者(18歳以上)と同伴で入場ください。小学生以下の方に同伴される保護者の方にもグッズ付きチケットが必要となります。チケットを所持していない方のグッズコーナーのみの入場はできません。各種松屋カード(松屋カード・松屋ゴールドカード・松屋友の会カード・松屋株主お買物優待カード※ポイントカードを除く)を所持されている方、障がい者手帳を所持されている方は、「グッズ付きチケット」とは別に一部事前抽選制・数量限定の「日時指定 入場整理券」が用意されています。事前にローソンチケット販売ページで「日時指定 入場整理券」を申込みください。来場日当日、会場にて「日時指定 入場整理券」と「各種松屋カードまたは手帳」を入場口にて提示ください。各種松屋カードや手帳のご提示のみでは入場できません。またグッズ付きチケットのグッズは配布されません。詳細はローソンチケットの販売ページを確認ください。不良品以外の理由によるグッズの交換はできません。グッズの引き換えは、「引換券」と交換で会期中、展覧会場のみとなります。引換券滅失の場合はグッズの引換はできません。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の5周年を記念したグッズが多数登場するポップアップショップ。

松屋銀座『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ポップアップショップ「Disney Twisted-Wonderland 5th Anniversary POP-UP SHOP 〜Dazzling〜」は、2025年6月4日より期間限定オープンです☆

