»³²¼ÃÒµ×¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÆÈÎ©¸å¤Î»×¤¤¡¡¡ØNumero TOKYO¡ÙÆÃÁõÈÇ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊNumero TOKYO¡Ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë5·î¹æ¤ÎÆÃÁõÈÇ¥«¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»³²¼¤¬Æ±»ï¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ªÇòT¤ÇÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»³²¼ÃÒµ×
¡¡ÆÃÁõÈÇ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÊÌºýÉÕÏ¿¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥ª¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥í¥±»£±Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢»³²¼¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä³Ú¶Ê¤Ç¶¦±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë4¿Í¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡¦Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö»³²¼ÃÒµ×¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆÃ½¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆÊâÆ»¶¶¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¾®Æ»¤ò¼ÀÁö¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»³²¼¤Î¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤äÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¤¬Âè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¯»³²¼¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±»ï¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤È¤Î´Ø·¸¤â¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»Å»ö¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Ö¡ÊÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡ËÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ªÇòT¤ÇÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»³²¼ÃÒµ×
¡¡ÆÃÁõÈÇ¤Î¤ß¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÊÌºýÉÕÏ¿¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦ ¥ª¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥í¥±»£±Æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢»³²¼¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä³Ú¶Ê¤Ç¶¦±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë4¿Í¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡¦Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö»³²¼ÃÒµ×¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆÃ½¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¤¬Âè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬Â³¤¯»³²¼¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±»ï¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤È¤Î´Ø·¸¤â¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»Å»ö¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Ö¡ÊÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡ËÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸ì¤ë¡£