¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÆÍÇ¡Æ»Ï©¤Ë20m¤ÎÂç·ê¡Ä´ÙË×¤Î½Ö´Ö¼Ö¤¬Ãè¤ËÉñ¤¤¥Ð¥¦¥ó¥É¡¡¥é¥¤¥À¡¼¤Ï·ê¤ËÅ¾Íî¤·°äÂÎÈ¯¸«¡¡¶áÎÙ¤ÎÃÏ²¼Å´¹©»ö¤¬¸¶°ø¤«¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë
Áö¹ÔÃæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¡£
ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¡¢¼Ö¤ÏÃè¤ËÉñ¤¤¥Ð¥¦¥ó¥É¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï·ê¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
24Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÅ¾Íî¤·¤¿¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ë¼èºàÈÉ¤¬¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤Ç¤¤¿·ê¤ÏÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼¤µ¡¢Ä¾·Â¤È¤â20¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È³«¤¤¤¿Âç¤¤Ê·ê¡£
¿åÆ»´É¤Ï¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÃì¤â¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì·ê¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶á¤¯¤Ë½»¤à½»Ì±¤â¡Ö²æ¤¬²È¤Î¤¹¤°Á°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿¼¤¯´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢´Ö°ìÈ±Å¾Íî¤òÌÈ¤ì¤¿Çò¤¤¼Ö¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯ÇËÂ»¡£
±¿Å¾¼ê¤âÂ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢·ê¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥é¥¤¥À¡¼¤Ï25Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢´ÙË×¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤«¤é50¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤Î¤«¡©
Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇËÎö¤·¤¿¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ï³¤ìÃÏÈ×¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö»þ¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸ÎÄ¾Á°¤Ë¿åÏ³¤ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿ºî¶È°÷5¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ²¼Å´¹©»ö¤¬´ÙË×¤Î¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¹©»ö¤Î°ì»þÃæÃÇ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£