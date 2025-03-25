¡Ö½Õ¤Î¿¿²´éÚ¥Õ¥§¥¢¡×ÂçÊ¬¡¦º´Çì»Ô¤Ç³«ºÅ¡¡6Å¹ÊÞ»²²Ã¡¢¼«Ëý¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡
¡Ö½Õ¤Î¿¿²´éÚ¥Õ¥§¥¢¡×¤¬ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤¦¤Þ¤ß¤Î¶¯¤¤ÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½Õ¤Î¿¿²´éÚ¥Õ¥§¥¢¡×ÂçÊ¬¡¦º´Çì»Ô¤Ç³«ºÅ¡¡6Å¹ÊÞ»²²Ã¡¢¼«Ëý¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡
º´Çì»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö½Õ¤Î¿¿²´éÚ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤¢¤ï¤»¤Æ6Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¤Ä¤ë¤ß¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿ÍÜ¿£¥Þ¥¬¥¤Î¾ø¤·¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½ÕËþµÊ¸æÁ·¡×¡Ê2500±ß¡Ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ö¥ê¤Î¥ê¥å¥¦¥¥å¥¦¤äÆîÈÚ¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¿·Á¯¤Êµû¤ò»È¤Ã¤¿ÄêÈÖÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿È¤È¾åÉÊ¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥¬¥¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ë¤ß¥Æ¥é¥¹ ¿ÀÅÄÆ»»Ò¤µ¤ó¡Öº£¤Ï½ÕËþµÊ¸æÁ·¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ÑÊª¡¢ÍÈ¤²Êª¡¢À¸¤â¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸æÁ·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿¿²´éÚ¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¶å½£¤ä·§ËÜ¤Ê¤É¸©³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÒ¡Ö¿È¤¬¤×¤ê¤×¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ»¸ü¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
½Õ¤Î¿¿²´éÚ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢4·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£