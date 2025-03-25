¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Û Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î25Æü12»þ～4·î15Æü¤Þ¤Ç

¡¡Smarprise¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¦¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Öcolleize¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Î¸ÂÄê¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò3·î25Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¡£

¡¡¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°¥­ー¥Üー¥É¡¢¥¬¥é¥¹¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖÁó·îÁðT¥·¥ã¥Ä¡×¡¢¡Ö¥ß¥ß¥Ã¥¯¥Ñー¥«ー¡×¡¢¡Ö¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê´é¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£

¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó | AMICIS¡Û

(C) »³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ/¾®³Ø´Û