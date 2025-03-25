¾ÃËÉËÜÉô¤Î¾ÃËÉ»ØÎá¡Ê50Âå¡Ë¤ò²ü¹ð½èÊ¬¡ÖÉô²¼¤ËÉî¿«¤¹¤ëÈ¯¸À¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¡Ú¹áÀî¡¦ºä½Ð»Ô¡Û
ºä½Ð»Ô¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê25Æü¡ËÉô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºä½Ð»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Î¾ÃËÉ»ØÎá¡Ê50Âå¡Ë¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºä½Ð»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ»ØÎá¤Ï2021Ç¯5·î¤È2023Ç¯3·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Éô²¼¤Î¾ÃËÉ¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í³ÊÈÝÄê¤äÉî¿«¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÊ£¿ô²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉÄ¹¤Ï¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¦°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£