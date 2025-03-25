¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¢¡È¥¹¥¤ー¥Ä¥ï¥´¥ó¡É¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤ò3·î26Æü¤è¤êºÆÈÎ
¡Ú¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¡Ê¥ï¥´¥ó¡Ë¡Û 3·î26Æü～ ºÆÈÎ ²Á³Ê¡§3,000±ß
ÂÔË¾¤ÎºÆÈÎ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¤ÏÈÎÇä¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥ï¥´¥ó·¿¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥Ð¥±¥Ã¥È¤ò3·î26Æü¤è¤êºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¹þ¤ß¤Ç3,000±ß¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡×¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¢¥È¥¥¥â¥íー¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ý¥Ã¥×¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æÌ£¡¢¥½¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£¡¢¥Á¥§¥Àー¥Áー¥ºÌ£¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
(C) Disney