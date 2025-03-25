¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¢¥É¥é2¡¦µÜºê¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢°éÀ®¡¦¥¢¥»¥Ù¥É¤â3°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡Ö.545¡×¡ÄÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤Ï5²ó2¼ºÅÀ
¡¡¡¡25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÆ£°æÀ»¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢ÀÐÀîÉ¢¤Ï°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤«¤é¡¢µÈÇ¼Íã¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3²óÉ½¡¢Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢µÜºêÎµÀ®¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²µÕÅ¾¡£2ÂÐ1¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢ÀÐÀîÉ¢¤Ï¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
¡¡2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¡¢¥¢¥»¥Ù¥É¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢»³ËÜÂçÅÍ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Â³¤¯ÃÓÅÄÍèæÆ¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÀîÉ¢¤Ï5²ó60µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£6²óÎ¢¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦À¾Â¼Å·Íµ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡7²óÉ½¡¢µÜºê¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÃãÃ«·òÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£7ÂÐ2¤È¤·¤¿¡£
¡¡7²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÎÆóÌÚ¹¯ÂÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÂåÂÇ¤ÎËÙÆâ¸¬¸à¡¢¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥º¡¢¾®¿¹¹ÒÂçÏº¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡8²óÉ½¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿»³ËÜ¤òÆóÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢¤³¤Î»î¹ç¤³¤³¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ÎµÜºê¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯¿¢ÅÄ¾ÂÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥»¥Ù¥É¤Ï¤³¤Î»î¹ç3°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÆÀÅÀ¤ò2¥±¥¿¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡9²óÉ½¡¢ÂåÂÇ¤Î¾¡ËôÎ°°Î¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢Ã«Â¼¹ä¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò9ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡9ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÎÈ¬ÌÚÉË¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï³ÚÅ·¤Ë11ÂÐ2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹