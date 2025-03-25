À±ÎÇ¡¦ÉþÉô¤¬¾×·â¤Î147¥¥í¡õ1¼ºÅÀ´°Åê¡¡ºî¿·³Ø±¡¤Ï½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡¢Ãæ³ØÆð¼°½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ
ÉþÉô¤ÎÎÏÅê¤Ç¸øÎ©¤Î¶¯¹ë¡¦¾å°ì¿§Ãæ¤òÇË¤ë¡ÄÁ´ÆüËÜ¾¯Ç¯½Õµ¨Âç²ñ¡¦½à·è¾¡·ë²Ì
¡¡²¬»³¸©¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÆð¼°Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÇÕ Âè16²óÁ´ÆüËÜ¾¯Ç¯½Õµ¨Æð¼°ÌîµåÂç²ñENEOS¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï25Æü¡¢ÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À±ÎÇÃæ¡ÊÀÐÀî¡Ë¤¬4-1¤Ç¾å°ì¿§Ãæ¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò²¼¤·¡¢Âè2»î¹ç¤Ç¤Ïºî¿·³Ø±¡Ãæ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤¬15-1¤ÇÁêÍÛ¥¯¥é¥Ö¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡À±ÎÇÃæ¤Ï3²ó¤Ë8ÈÖ¡¦¾®»³ÂÙºã³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢9ÈÖ¡¦ÌÊ´ÓÍ¥²íÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÏ¢Â³»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯1ÈÖ¡¦ÉþÉôÀ®Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¤³¤Î²ó2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤âÁê¼ê¼ººö¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¥¨¡¼¥¹·ó¼ç¾¤Î±¦ÏÓ¡¦ÉþÉô¤¬¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸ò¤¨¡¢4°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸ÞÅÄÍ´Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÉþÉô¤Ï¸åÈ¾¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä´»ÒÎÉ¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦·è¾¡¤â½àÈ÷¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¡¦ÉþÉô¤Ï2²óÀï¤Ç148¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ïº£Æü¤Î147¥¥í¤¬ºÇÂ®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¿·³Ø±¡Ãæ¤Ï½øÈ×¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£½é²ó2»à»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦À¾¸¶ÁÔÍºÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢5ÈÖ¡¦¾åÌîÍåÍ£³°Ìî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤Ë¤â5ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤òÊü¤Á4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂÇÀþ¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð16°ÂÂÇ15ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤Ï5¿Í¤Î·ÑÅê¤ÇÁêÍÛÂÇÀþ¤ò6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÁýÞ¼ÍÎ²ð´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºò²Æ¤ÏÀ±ÎÇ¤µ¤ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤â¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ï26Æü¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¸áÁ°9»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë