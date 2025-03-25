¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤¬¥¹¥Æ¥Þ¡¡¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤µ¤»¡¢¹¹ð¤Ë°úÍÑ
¡¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¹¹ð¤Ç·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤¬¶Ø»ß¤¹¤ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤Î¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï25Æü¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ëÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Þ¤È¤Ï¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£2023Ç¯10·î¤«¤é·ÊÉ½Ë¡¤ÎÉÔÅöÉ½¼¨¤È¤·¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤ÏºòÇ¯6¡Á7·î¡¢¸«¤ëÎÏ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ò¤¦¤¿¤¦µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥í¡¼¥ÈV5¥¢¥¯¥È¥Ó¥¸¥ç¥óa¡×¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö1Æü1Î³¤À¤«¤éÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤¬¡¢Åö³º¾¦ÉÊ2¥«·îÊ¬¡Ê5400±ßÁêÅö¡Ë¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÎ³¤ÎÂç¤¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£