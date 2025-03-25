NHK²ñÄ¹¡¢»ëÄ°Î¨¶ìÀï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¡Ö¹¥É¾¤Ê°Õ¸«¤â»ÄÇ°¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×¼¡´üÄ«¥É¥é¤Ë¤â´üÂÔ
NHK¤Ï25Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç3·î¤Î²ñÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤È31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°õ¾Ý¤ä´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¼ç±é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é²¹¤«¤¤°Õ¸«¤òÄº¤¤¤¿¡£Ê¿À®¤Î»þÂå¡¢¿ÌºÒ¤ä¥³¥í¥Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¶¦´¶¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¬Ê¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀßÄê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¶ìÀï¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£°ðÍÕ²ñÄ¹¤ÏÊüÁ÷·ÁÂÖ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¹¥É¾¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤·¡¢»ÄÇ°¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò1¤Ä1¤ÄÂç»ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ÅÙ¤ÏÀïÁ°¡¢Àï¸å¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿É×ºÊ¤ÎÏÃ¡£1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¸µµ¤¤¬½Ð¤ëÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÂ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£