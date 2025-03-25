¡Ö¾õ¶·¤Ï°ìÅ¾¤·¤¿¡×³ÑÅÄÍµµ£¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ÏÉÃÆÉ¤ß¤«¡¡¡È¥Þ¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡É¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ¤â¡Ö¥Ä¥Î¥À¤¬ÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×
¤Ä¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤¬F1¥¥ã¥ê¥¢5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ë¤Î¤«¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÆüËÜGP¤Ç³ÑÅÄ¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥Þ¥·¥ó¡ª¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÁ°ÌÌ¡õÂ¦ÌÌ¤«¤é2¥«¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤¬Ãæ¹ñGP¤Þ¤Ç¤Î2¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¼óÇ¾¤¬³ÑÅÄ¤È¤Î¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñGP·è¾¡½ªÎ»¸å¡¢³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ä°Õ¸«¤òÈ¯¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØTHE SPORTSRUSH¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¾º³Ê¤òÍÎÏ»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2½µ´Ö¸å¤ÎÆüËÜGP¤Ç¡¢¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤¬¥í¡¼¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ä¥Î¥À¤Ï¼ºË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÅ¾¤·¤¿¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÀ®¸ùÎã¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤Î²áµî2Àï¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó³«È¯ÀïÎ¬¤Ëº¬ËÜÅª¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¸å¼Ô¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¥Ä¥Î¥À¤¬¾º³Ê¤·¤Æ¤â¥í¡¼¥½¥ó¤è¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ä¥Î¥À¤¬¤³¤Î¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¨¥ó¥Ä¥¡µòÅÀ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Èà¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤ÎF1¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ôÏ©¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¾º³Ê·èÄê¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¥Ä¥Î¥À¤¬¼«¿È¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Þ¥·¥óÆÃÀ¤Ë´·¤ì¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤À¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Û¥ó¥À¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥Î¥À¤È¤Ã¤Æ2026Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥·¡¼¥È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ò¤°¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤Îµ¡²ñ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨ÃæÈ×°Ê¹ß¤«¤é¤ÎÄãÌÂ¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¤¬¡¢Îë¼¯¤Ç³ÑÅÄ¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤ì¤Ð´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµî½¢¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃåÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]