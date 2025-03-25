¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¢¤êÍ§Ã£¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×Æ°Êª±à¤Î»ô°é°÷¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¼°¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¤³¤È
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¡Ù´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤Î¹â¤«¤Ã¤¿µ»ö¤ò¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¿À¸Í¤Î¤ª¾îÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢¿À¸Í»ÔÎ©²¦»ÒÆ°Êª±à¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¦¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬2024Ç¯3·î31¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¿¥ó¥¿¥óÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Û¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó160¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÅé¼°¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤¯¤Ë
ÄÉÅé¼°ÅöÆü¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¶á¤¯¤ÇÄÉÅé¼°¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼°¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤ëÊý¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï5000°Ê¾å¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¿À¸Í¤ÎÊý¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢±þÊç¼«ÂÎ¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤â¡£¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°Êª±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤¿º×ÃÅ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±àÄ¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤¢¤È¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿2¿Í¤Î»ô°é°÷¤¬Â£¤ë¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ß¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤â»×¤ï¤ºÌÜ¸µ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó
ÄÉÅé¼°¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢¿À¸Í»Ô¤Î»ÔÄ¹¤äÃæ¹ñÃóÂçºåÁíÎÎ´Û¤ÎÁíÎÎ»ö¡¢Æ±±à¤Î±àÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥ó¥¿¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î»ô°é°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í»Ô¤Îµ×¸µ´îÂ¤»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡Öº£Æü¤ÎÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥¿¥ó¥¿¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤¿¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î»ö¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»ô°é°÷¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµÈÅÄ»ô°é°÷¤Ï15Ç¯¡¢Çß¸µ»ô°é°÷¤Ï16Ç¯¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í¤ÎÉü¶½¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥ó¥¿¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀ»ÔÌ±¤Ê¤É·Á¤Ë»Ä¤ë±ÉÍÀ¤òÂ£¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ô¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÆ²²¼»Ô²ñÉûµÄÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÄ²ñ¤ÎµÄ°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²Ã¸Å±àÄ¹¤ò»Ï¤á¡¢»ô°é°÷¤ä½Ã°å»Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¸ùÀÓ¤¬»Ä¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Èó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥±¡¼¥¹
Ãæ¹ñÃóÂçºåÁíÎÎ´Û¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÁíÎÎ»ö¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö³¤³°¤ÎÂÚºßÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ§¾ð¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê³°¸ò´±¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö»ä¤Ï¥¿¥ó¥¿¥ó¤ËÃåÇ¤¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÁíÎÎ»ö´Û¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥À¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ð¤·¤Æ³Æ²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸òÎ®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À°¦¤«¤é¿Í´Ö°¦¤Ø¡Ù¤Ç¤¹¡£¿À¸Í¤Î¤ª¾îÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥¿¥ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤Î°ä»Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¸òÎ®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÎÎ»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡Ö³°¸ò´±¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÜÅö¤Ë¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ó¥À¥Ö¡¼¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê
²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±±à¤Î²Ã¸ÅÍµÆóÏº±àÄ¹¤È¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î»ô°é°÷¡¦Çß¸µÎÉ¼¡¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ·û°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÎÄÉÅé¼°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤«¤È¸À¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º²Ã¸Å±àÄ¹¤¬¡Öº£Æü¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Çß¸µ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÄÉÅé¼°¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤¤µ²±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤µ²±¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤ËµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ò¼«Ê¬¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢²Ã¸Å±àÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¤¦¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Çß¸µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï»ô°é°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î»Ò¤ÏÃ´ÅöÆ°Êª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê16Ç¯¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§Ã£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡ÊÇß¸µ¤µ¤ó¤¬¡Ë¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°Êª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤ÎÃæ¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó
¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌó1¤«·î¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥¿¥ó¥¿¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Ã¸Å±àÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤¬±àÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¿´Â¡¼À´µ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÆ®ÉÂÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥À´Û¤òÄÌ¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑÍ÷Ãæ»ß¤Î¤¿¤á¡¢³°¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£²Ã¸Å±àÄ¹¤¬ÃåÇ¤¤·¤¿2021Ç¯4·î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¿´Â¡¼À´µ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£
Çß¸µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÄ«¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Twitter¡Ê¸½X¡ËÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥¿¥ó¥¿¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¤µ¤Ó¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¥¿¥±¥Î¥³¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â´ÉÍý¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤ÎºÎ¼è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¸¥²Ö¤ÎÀ°ÍýÃæ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ó¤«¤òÁ´Éô¤òÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤«¤ò¸«¤ë¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ï¤³¤ÎÄÉÅé¼°¤ò¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤ä¤í¤«¥½¥¦¥½¥¦¡Ê¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÎÃæ¹ñÌ¾¡Ë¤Ï¡£¡Ø¥¦¡¼¥ó¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦±ÇÁü¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤é¤·¤¤¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢²Ã¸Å±àÄ¹¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢°¦ÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÎÎÉ¤ÁêËÀ¤Ç¤·¤¿¡£
Çß¸µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¤ÎÂ¿¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥¿¥±¥Î¥³¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¡£¤¸¤Ä¤Ï¥¿¥ó¥¿¥ó¤Ë¡¢½Ü¤Î¥¿¥±¥Î¥³¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤È¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¡£¥¿¥±¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼ó¤Î¤æ¤é¤·Êý¤Ï¡¢¤â¤¦¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤ÎÝ£¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Ð¡¼¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤¹¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¹¥¤¤Îµ¼Ô¤Ï¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢»ö¾ð¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÊóÆ»¿Ø¤Ï¥Ý¥«¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¹¥¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥Ñ¥ó¥À¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¿¥ó¥¿¥óË´¤¸å¤Ë
²ñ¸«Á°¤Ë¤ÏÃ¸²ÏÄ®¤ÎºûÉô²ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÃÝÎÓ¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÆ°Êª±à¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Â³¤±¤ë¤è¡×¤È¤Î¤ªÅú¤¨¤¬¡£¥°¥ë¥á¤Ê¥¿¥ó¥¿¥ó¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤ë¤È¡Ö¥³¥¦¥³¥¦¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÃÝ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈË¿£¤Ë¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤ÎÃÝ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²§¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤â¤¤Ã¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó
ÄÉÅé¼°¤ò½ª¤¨¡¢¥Ñ¥ó¥À´Û¤Ç¤Î¸¥²ÖÂæ¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢2024Ç¯5·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±±à¤ÎÆ°Êª²Ê³Ø»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖÆÃÊÌÅ¸ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¿¥ó¥¿¥óÅ¸¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Ö¥é¥·¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ 18ÅÀ¤È¥Ñ¥Í¥ë48ÅÀ¡¢ ¼Ì¿¿54ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡¼À´µ¤Î·ò¹¯´Ñ»¡¤Î¤¿¤á¡¢2022Ç¯3·î¤«¤é´ÑÍ÷Ãæ»ß¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Î¹Î©¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¿¥ó¡£Íè±à¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥ó¥¿¥ó¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¤³¤È¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¿À¸Í»ÔÎ©²¦»ÒÆ°Êª±à¤Î»ô°é°÷¤µ¤ó2¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ä¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¿¥ó¥¿¥ó¤È²á¤´¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÌë¡×¤Î¤³¤È