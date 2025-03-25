½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡¡¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË(26)¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡ÖÈï³²»ùÆ¸¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÀº¿ÀÅªÂÇ·â¤ÏÂç¤¤¤¡×¡¡¹â¾¾ÃÏºÛ´Ýµµ»ÙÉô
¹â¾¾ÃÏºÛ´Ýµµ»ÙÉô¡¿´Ýµµ»ÔÂç¼êÄ®
¡¡½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹â¾¾ÃÏÊýºÛÈ½½ê´Ýµµ»ÙÉô¤Ï25Æü¡¢¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä½Ð»Ô¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤é2024Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢ÇØ¸å¤«¤é½÷»Ò»ùÆ¸¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤¬ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅð»£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç¡¢¹â¾¾ÃÏºÛ´Ýµµ»ÙÉô¤ÎÃÓÆâ²íÈþºÛÈ½´±¤Ï¡Ö¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¿®Íê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¡¢Èï³²»ùÆ¸¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¼õ¤±¤¿Àº¿ÀÅªÂÇ·â¤ÏÂç¤¤¤¡£Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤¹¤Ù¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò4Ç¯¤Îµá·º¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£