【一番くじ出張自販機】 3月25日より順次登場予定 設置場所: ・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ新宿マルイアネックス店 ・バンダイナムコ Cross Store 横浜

BANDAI SPIRITSは、「一番くじ出張自販機」を3月25日より順次展開を予定している。

「一番くじ出張自販機」では「一番くじ」を自動販売機形式で販売。対象商品は「一番くじ 学園アイドルマスター」と「一番くじ たまごっちのプチプチおみせっち ~祝!開店!くじびきやさんにいらっしゃいませー~」の2商品。

設置場所は「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ新宿マルイアネックス店」と「バンダイナムコ Cross Store 横浜」の2か所となっている。

なお、自動販売機での販売方式の場合、アソートは選ぶことができない。

