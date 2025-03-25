¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤ò¼«ÈÎµ¡¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£°ìÈÖ¤¯¤¸½ÐÄ¥¼«ÈÎµ¡¤¬3·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸½ÐÄ¥¼«ÈÎµ¡¡×¤ò3·î25Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸½ÐÄ¥¼«ÈÎµ¡¡×¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤ò¼«Æ°ÈÎÇäµ¡·Á¼°¤ÇÈÎÇä¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ～½Ë¡ª³«Å¹¡ª¤¯¤¸¤Ó¤¤ä¤µ¤ó¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»ー～¡×¤Î2¾¦ÉÊ¡£
¡¡ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ï¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹Å¹¡×¤È¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ²£ÉÍ¡×¤Î2¤«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤ÎÈÎÇäÊý¼°¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥½ー¥È¤ÏÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸½ÐÄ¥¼«ÈÎµ¡¤¬ÅÐ¾ì- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) March 24, 2025
✧✦¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡✦✧
3/25(²Ð)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê!!
⭐ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
✔°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー
✔°ìÈÖ¤¯¤¸ ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ～½Ë¡ª³«Å¹¡ª¤¯¤¸¤Ó¤¤ä¤µ¤ó¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»ー～
📍ÀßÃÖ¾ì½ê¡Ä pic.twitter.com/GQYiGVY2fu
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)BANDAI
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(R) ¡õ (C) 2025 BANDAI