Åì³¤Âç»¥ËÚ¤ÎÁÐ»ÒÁª¼ê¡¢ÂÀÅÄ¾¡¿´¡¦¾¡ÇÏ¤ËÊì¤¬´¶³´¡ÄÄã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤¬¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè£¹£·²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£¸Æü¤Î£²£µÆü¡¢Âè£³»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Åì³¤Âç»¥ËÚ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¡¢ÂÀÅÄÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¡¢¾¡¿´¡Ê¤Þ¤µ¤à¤Í¡Ë¡¢¾¡ÇÏÎ¾Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÁÐ»Ò¡£¤È¤â¤Ë¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·»¤Î¾¡¿´Áª¼ê¤¬£³ÈÖ¡¢Äï¤Î¾¡ÇÏÁª¼ê¤¬£´ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤è¤êÌó£±¤«·îÈ¾Áá¤¯À¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó£²£°£°£°¥°¥é¥à¤Î¡ÖÄã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÂÀ¸¸å¤ÏÌó£±¤«·î´Ö¡¢¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ê£Î£É£Ã£Õ¡Ë¤ËÆþ±¡¡£Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ËÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿£²¿Í¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤âÏ¢¤ìÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£