J2Àï¤¦»¥ËÚ¤¬¿··Ð±ÄÂÎÀ©È¯É½¡¢»°¾åÂç¾¡»á¤¬GMÂàÇ¤¤·ÀÐ¿åÁÏ»á¤ÎÃ±ÆÈÂåÉ½ÂÎÀ©¤Ë
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï25Æü¡¢¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï3·î24Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐ¿åÁÏ»á¡¢»°¾åÂç¾¡»á¤Ë¤è¤ëÎ¾ÂåÉ½ÂÎÀ©¤«¤é¡¢»°¾å»á¤¬ÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¤Æ¼èÄùÌò¤Î1¿Í¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÐ¿å»á¤ÎÃ±ÆÈÂåÉ½ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»°¾å»á¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ØÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2007Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤«¤éGM(¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼)¡¢2022Ç¯¤«¤éÂåÉ½¼èÄùÌòGM¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¿Í»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌ³¼èÄùÌòCOO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿û¸¶¶Ñ»á¤¬¼èÄùÌò¤Ë¡¢¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£°¡¼Â»á¤¬¼èÄùÌòCOO¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éJ£²¤ÇÀï¤¦»¥ËÚ¤Ï¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï15°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï3·î24Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐ¿åÁÏ»á¡¢»°¾åÂç¾¡»á¤Ë¤è¤ëÎ¾ÂåÉ½ÂÎÀ©¤«¤é¡¢»°¾å»á¤¬ÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¤Æ¼èÄùÌò¤Î1¿Í¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÐ¿å»á¤ÎÃ±ÆÈÂåÉ½ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»°¾å»á¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ØÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Þ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2007Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤«¤éGM(¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼)¡¢2022Ç¯¤«¤éÂåÉ½¼èÄùÌòGM¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¿Í»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌ³¼èÄùÌòCOO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿û¸¶¶Ñ»á¤¬¼èÄùÌò¤Ë¡¢¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£°¡¼Â»á¤¬¼èÄùÌòCOO¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éJ£²¤ÇÀï¤¦»¥ËÚ¤Ï¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï15°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£