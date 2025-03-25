STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤Ï£³·î£²£µÆü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Ä¹Ç¯¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿»°¾åÂç¾¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸á¸å£²»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢»°¾å£Ç£Í¤ÎÂàÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤ÎÀÐ¿å¼ÒÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÀÐ¿åÁÏ¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»°¾å¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£»ä¤Î°Õ»×¤Çº£²ó¤Î¿Í»ö¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×

¼¼Íö½Ð¿È¤Î»°¾å£Ç£Í¤Ï£²£¶Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¼ç¤ËÁª¼ê¤Î¶¯²½¤òÃ´Åö¡£

£²£²Ç¯¤«¤é¤Ï¼ÒÄ¹¶È¤ò·óÌ³¤··Ð±ÄÌÌ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºò¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£²¹ß³Ê¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç£Ç£Í¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»°¾åÂç¾¡£Ç£Í¡Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»ä¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿·Á¤Ç¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Ù¤­¤À¤Ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¡¢»°¾å£Ç£Í¤Î¸åÇ¤¤ÏÃÖ¤«¤º¡¢Ìò°÷¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£