Ê¡´Ö¹áÆàÁÒÉßÆ£²Ö¡¢£±£°Ï¢ÇÆ£±£µÅÙÌÜÂ×´§¡õÉüµ¢£±£±Ï¢¾¡¤Ç¤â¡ÖÂç¶É´Ñº£¤Ò¤È¤Ä¡×¡Ä¡ÈºÇ°¡É¤òÁÛÄê¤¹¤ë¶¯¤ß
¡¡¾´ý¤ÎÂè£³£²´üÁÒÉßÆ£²ÖÀï»°ÈÖ¾¡ÉéÂè£²¶É¤¬£²£µÆü¡¢²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¤ÎÁÒÉß»Ô·ÝÊ¸´Û¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢¸å¼ê¤ÎÊ¡´Ö¹áÆàÁÒÉßÆ£²Ö¡áÀ¶Îï¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡á¤¬Àè¼ê¤Î°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¤ò£±£²£°¼ê¤Ç²¼¤·¡¢£²Ï¢¾¡¤Ç¡¢´ýÀï£±£°Ï¢ÇÆ¤È£±£µÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Ï½øÈ×¡¢ÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡££³£´¼êÌÜ¤Î¢¤£´ÆóÈô¼Ö¤ò¡Ö°Â°×¤Ê¼ê¡£¤½¤³¤«¤é¶ì¤·¤¤¾´ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»ý¤Á»þ´Ö¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃë¿©µÙ·Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï°ËÆ£¤Î£´£¸Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡´Ö¤Ï£±»þ´Ö£±£³Ê¬¡£Ê¡´Ö¤Î£Á£ÉÍ½Â¬ÃÍ¤ÏºÇ¾¯¤Ç£²£³¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢£·£´¼êÌÜ¤Ë¢¤£´Æó³Ñ¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤òÃÆ¤ß¤Ë¡¢¶ÌÆ¬¤Îº®Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤È¥¸¥êÉÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹¶¤á¤ë¤À¤±¡×¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤Îº¹¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï£±Ê¬¾´ý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿°ËÆ£¤Ë¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¤Ï£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁÒÉßÆ£²ÖÀï¡£º£´ü¤ÏÊ¡´Ö¤¬µÙ¾ì¡Ê»ºµÙ¡Ë¤·¤¿¤¿¤á±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢½Õ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²·î¤ËÉüµ¢¤«¤é¾¡¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î£±£±Ï¢¾¡¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂç¶É´Ñ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¡ÖÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈËý¿´¤Ê¤¯¡ÈºÇ°¡É¤òÁÛÄê¤·¤Æ°ì¶É°ì¶É¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£³£°Æü¤Ë¤Ï½÷Î®Ì¾¿ÍÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£³¶É¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â´û¤Ë¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®»°´§Áê¼ê¤ËËÉ±Ò¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¼«¿È´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´ýÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£½÷Î®´ý³¦¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£