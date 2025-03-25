ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¹¡ó³ä¤ì¿å½à¡¢±ß¥³ー¥ë¼ûÍ×Äã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.89¡¡7.36¡¡10.02¡¡7.61
1MO¡¡9.47¡¡7.61¡¡10.21¡¡7.30
3MO¡¡9.85¡¡7.26¡¡10.18¡¡7.33
6MO¡¡9.86¡¡7.23¡¡10.16¡¡7.51
9MO¡¡9.84¡¡7.26¡¡10.10¡¡7.66
1YR¡¡9.75¡¡7.27¡¡10.06¡¡7.76
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.25¡¡9.48¡¡6.20
1MO¡¡10.14¡¡9.43¡¡6.51
3MO¡¡10.41¡¡9.40¡¡6.66
6MO¡¡10.46¡¡9.55¡¡6.85
9MO¡¡10.49¡¡9.69¡¡7.01
1YR¡¡10.50¡¡9.73¡¡7.11
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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