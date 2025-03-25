2050Ç¯²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡È¼Â¼Á¥¼¥í¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡ÅìµþÅÔ¤¬¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¡¡Á´¹ñ½é
ÅìµþÅÔ¤Ï´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸ºÎÌ¤Ê¤É¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¡Ø¼Â¼Á¥¼¥í¡Ù¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ò¼è°ú¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÅìµþÅÔ¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦¾Ê¥¨¥Í¤ä¿¹ÎÓÊÝ¸î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¤Îºï¸ºÎÌ¤äµÛ¼ýÎÌ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤¬Ç§Äê¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿¢ÎÓ»ö¶È¤Ê¤É´Ä¶²þÁ±¤Î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ê¤É¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¼Ò¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òÁê»¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹ñÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÎÁ¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ³°¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ò¼è°ú¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÅÔ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëCO2¤Îºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£