◆ILLIT、デビュー曲「Magnetic」が世界的ヒット Z世代のトレンドセッターへ

【モデルプレス=2025/03/25】5人組ガールグループ・ILLIT(アイリット)が、本日3月25日でデビュー1周年を迎えた。この1年間の活躍を振り返るとともに、1周年を迎えた今の想いや印象に残っている日本での活動、限定セルカ写真をお届けする。ILLITはHYBE MUSIC GROUPの1つであり、ENHYPENも在籍するレーベル・BELIFT LAB所属のガールグループ。2023年9月まで放送されたサバイバル番組「R U Next?」を経てメンバーが決定し、韓国出身のYUNAH(ユナ)・MINJU(ミンジュ)・WONHEE(ウォンヒ)と日本出身のMOKA(モカ)・IROHA(イロハ)の5人で結成されている。

◆ILLIT、日本デビュー前に異例の活躍

◆ILLIT、初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」も反響

◆ILLIT、初の単独公演開催決定 2025年の本格的な日本活動に期待

◆ILLITコメント

◆ILLIT(アイリット)PROFILE

ILLITは2024年3月25日に1st Mini Album「SUPER REAL ME」でデビュー。タイトル曲の「Magnetic」の好きな人に惹かれる心を磁石で表現した「Magneticダンス」がショートフォームプラットフォームで流行し、世界的ヒットを記録。デビュー曲「Magnetic」はアメリカ・ビルボードメインソングチャートである「ホット100」(2024年4月20日付)とイギリス「オフィシャルシングルトップ100」(4月5日付)にランクインしたのを始め、グローバルの様々なチャートでK‐POPデビュー曲初・最速ランクイン・最高記録を塗り替えた。続いて2024年10月にリリースされた2nd Mini Album「I’LL LIKE YOU」のタイトル曲「Cherish(My Love)」でもポイントダンスが注目を集め、またしてもショートフォームプラットフォームで流行を巻き起こした。本アルバムは初動販売量(発売直後1週間のアルバム販売量)がデビューアルバムを上回る38万2621枚を記録。10代の共感を呼ぶILLITの人気に更なる拍車をかけた。これらの成果をもって、2024年末の主要チャートでもK-POP最高位にランクインするなど存在感を光らせた。ILLITは現在までに「2024 MAMA AWARDS」「MMA 2024」などグローバルの授賞式で新人賞7冠王を達成している。また、ILLITはデビュー以降すぐに日本でも積極的な活動を続けてきた。2024年5月3日に国立代々木競技場第一体育館で開催された日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER」で日本初パフォーマンスを披露。5月12日には「KCON JAPAN 2024」にも出演し、ILLITならではの自由でハツラツとした姿で魅了した。4月14日放送の人気バラエティ番組「世界の果てまでイッテQ!」で日本の地上波番組デビューを果たしたILLITは、ガンバレルーヤと一緒に踊った「Magnetic」が話題となり、その後も日本の音楽番組やバラエティー番組に絶え間なく出演。有名ファッション誌「VOGUE JAPAN」(コンデナスト・ジャパン)のデジタルカバーや、「ViVi」(講談社)、「non-no」(集英社)で誌面の表紙も務め、愛らしいビジュアルが話題となった。年末には主要音楽特番を席巻。フジテレビ系列「2024FNS歌謡祭」、テレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」、日本テレビ系「発表!今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜」などでスペシャルステージを披露した。また、TBS系「第66回 輝く!日本レコード大賞」には、K-POPガールグループとしては少女時代(第52回)、2NE1(トゥエニィワン/第53回)に続き13年ぶりに新人賞を受賞し出演。NHK「第75回NHK紅白歌合戦」への初出演を果たし、2024年を華やかに締めくくった。2025年もILLITの勢いは止まらない。デビュー曲「Magnetic」はロングヒットを続けており、1月基準で累積再生数2億回を越え、日本レコード協会ストリーミング認定で「ダブル・プラチナ」認定を獲得し、音源が公開されて約10ヶ月という歴代女性グループ最速達成新記録となった(ユニバーサルミュージック調べ)。2月14日のバレンタインデーには、初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」を配信リリース。同曲は現在公開中の映画「顔だけじゃ好きになりません」の主題歌を務めており、ILLITの人気がうかがえる。SEKAI NO OWARIのNakajinが楽曲提供したことも話題となり、スペシャルフィルムは公開から4日で1000万回再生を突破。キラキラしたJ-POP調の曲になっており、推しへの熱い恋心を描いた歌詞を通じてZ世代から再び共感を集めている。リリースから1ヶ月経過したが、今もなお人気向上中で、「Almond Chocolate sped up ver.」が、TikTok 楽曲チャート「人気曲ランキング」10位にランクイン。これらの人気を受けて、3月10日には韓国語バージョンの音源をサプライズ公開した。そんな「Almond Chocolate」は、3月8日に出演した「BEAT AX Vol.6」で初パフォーマンスを披露。好きな人への想いをアーモンドチョコレートに表現した手の振付がイントロからエンディングまで様々な形で登場し、瑞々しい歌声と愛らしいパフォーマンスで魅了した。そして本日3月25日、ILLIT初の単独公演「2025 ILLIT GLITTER DAY」の開催も発表された。6月7日・8日の韓国・オリンピックホール公演を皮切りにスタートし、日本では、8月10日・11日に神奈川・ぴあアリーナMM、9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで2都市4公演のアリーナツアーを開催する予定だ。ツアータイトルには、「ILLITとGLLIT(ファンダム名)の出会いできらきら輝く1日をお届けする」という意味が込められている。日本デビュー前にも関わらず異例の活躍を見せてきたILLITの、本格的な日本活動に期待したい。(modelpress編集部)Q1. デビュー1周年を迎えた感想や、日本での活動でとくに印象に残っていることがあれば教えてください。YUNAH:いつの間にかデビュー1周年を迎えたなんて、時間があっという間に過ぎているように感じます。日本での活動はすべて楽しかったですが、直近で出演した「BEAT AX vol.6」が1番記憶に残っています。GLLITの方々だけでなく、その時いらっしゃったすべての観客の方々との呼応が本当に良かったです。おかげで、楽しくパフォーマンスできたステージだったと思います。MINJU:“もう1年”のような気もしますし、“まだ1年しか経っていないのかな”とも思います。1年間、本当に大切で幸せな日々が多かったですし、常に感謝することが多かったです。日本でも様々な活動ができてたくさんの思い出ができました。この1年のことを忘れずに、一生覚えていたいなと思います!MOKA:1年がとても長かったようで、短かったなと思います。故郷である日本でもたくさん活動させていただけて嬉しかったですし、とくに去年の年末にはずっと夢だった紅白歌合戦にも出演できて、とても良い1年でした!WONHEE:「Rakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER」で初めて日本で公演をした時のことがとくに印象に残っています。私たちを応援してくださるファンの方々がいるというのがとても不思議でした。1年を通して多くのGLLITの皆さんにお会いできて幸せでした!IROHA:デビューして1年が経ちました!デビューしてから1年間、色々なステージに立って色々な経験をすることができました。1番記憶に残っていることは…全ての瞬間が記憶に残っていますが、年末のステージを披露した時です!デビュー前から夢に思っていた数々の年末ステージ、そして、新人賞をいただくことができて、とても幸せでした!GLLITの皆さんもとても喜んでくださって、嬉しかったです!1年間を振り返ってみると、想像していたよりも早く時間が過ぎてしまったので、これからも一日一日を大切に楽しみながら活動したいなと思います。Q2. 日本にいるGLLITへメッセージをお願いします。YUNAH:GLLITの皆さん!愛しています これからも私たち、頻繁に!たくさん!会いましょう〜!MINJU:ILLITを好きでいてくれて、本当にありがとうございます!!!私も日本語の勉強を頑張ります!これからもっと素敵なステージが待っていますので、楽しみにしていてください!!!MOKA:いつも応援してくださって、本当にありがとうございます!ついに1年経ちましたが、これからも応援してれると嬉しいです 単独公演にもぜひ遊びに来てくださいね〜!WONHEE:日本で応援してくれて、好きになってくれて、本当にありがとうございます!これからも引き続き見守ってください、GLLITの皆さん〜!IROHA:GLLITのみなさん!デビュー1周年を祝ってくださってありがとうございます!これからもたくさんのGLLITの皆さんに、たくさんの力を届けられるように頑張ります!ILLITについてきてください!2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組「R U NEXT?」を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。【Not Sponsored 記事】