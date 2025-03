映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』より、主人公・麗奈(Koki,)と同級生・悠(綱啓永)のデートシーンを切り取った本編映像が解禁された。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化。前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として3月20日公開。後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に公開される。

誰もが憧れる‟女神“として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。地味でさえない容姿から、いじめられ不登校になっていた麗奈は、カリスマメーキャップアーティスト・セレーナの動画に出合ってメークの世界を知り、誰もが振り向く<女神>へと大変身を遂げる。過去の自分と決別して完璧な人生を再スタートした麗奈だが、学年一の頭脳を持つクールで謎多き同級生、【氷の王子】こと神田俊(渡邊圭祐)にすっぴんの秘密を見破られたことで、その道のりは予想だにしない方向へ進んでしまう。女神でいるのも簡単じゃない…。今回解禁された本編映像は、麗奈と麗奈に心奪われる同級生・悠が悠の妹・りんのプレゼントを買いに行くデートシーンの一コマ。メークに詳しくない悠に、イエローベース(イエベ)、ブルーベース(ブルベ)の話をしながら、実際にリップを塗ってみせようとする麗奈。ふたりは気がつかないうちに急接近…。真剣な表情の麗奈だが、これもメークのマジック?な胸キュン展開にドキドキを隠せない悠。それまで同級生として麗奈と接していた悠は、この出来事がきっかけで麗奈への気持ちを自覚し始めることに…。ふたりの距離がグッと縮まるキュートなシーンとなっている。実はこのシーン、原作漫画でもファンから圧倒的支持を得ている名場面。悠役の綱啓永も「演じていてドキドキしたのは、麗奈が悠にリップを塗るシーン。悠が麗奈への気持ちを自覚し始める大事なシーンなんです」と撮影を振り返っており、閉店後の都内ショッピングモールを借り切って行われたこの撮影では、夜更けにもかかわらずスタッフたちにもときめきが広がっていた。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は全国公開中、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より全国公開。