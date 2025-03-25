¡Ö¥¤¥¸¥á¡×¤ÇÉÔÅÐ¹»¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®6ÃË»Ò¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÈÀÚ¼Â¤¹¤®¤ëÂ´¶ÈÊ¸½¸¡É¤Ë¹»Ä¹¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¶Ã¤¤Î°ì¸À¡×¤È¤Ï¡½¡½2025Ç¯2·î¤ÎÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö4°Ì
2025Ç¯2·î¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö5ËÜ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Âè4°Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/02/09¡Ë¡£
¡ÚËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤ÆÉÔÅÐ¹»¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿A¤¯¤ó¤Ï¡Ö¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë½»¤àA¤¯¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4·î¤«¤é¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¡¢12·î¤«¤éÍâÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÉÔÅÐ¹»¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£3·î¤«¤é¤ÏÅÐ¹»¤òºÆ³«¤·¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤Ë¤ÏÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¿´¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢Â´¶ÈÊ¸½¸¤ÎºîÊ¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¤¥¸¥á¤Î·Ð¸³¤ò½ñ¤¯¤È·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·³Ø¹»Â¦¤Ï¡¢¥¤¥¸¥á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â´¶ÈÊ¸½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥¸¥á¤Î·Ð¸³¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¾Ð´é¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ºîÊ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¾Ð´é¡×¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¸¥á¤ÎÂÎ¸³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A¤¯¤ó¤¬¥¤¥¸¥á¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò½ñ¤¤¤¿¡Ö¾Ð´é¡×¤È¤¤¤¦Âê¤ÎºîÊ¸
¶µ»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡ãËÍ¤Ï¡¢»ÍÇ¯°ìÁÈ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÆó¿Í¤«¤éË½ÎÏ¤ÈË½¸À¤Î¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¡Ø»à¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¤Ê¤°¤é¤ì¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î¿Æ¤Ë¡Øµö¤·¤Æ¡Ù¤È¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Çµã¤«¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÆ¬¤ä¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Î¥¤¥¸¥á¤Î»ö¤¬¿·Ê¹¤ÎÂç¤¤Êµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤ÆÀèÀ¸¤Ï¥¤¥¸¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥¸¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ä
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎºîÊ¸¤¬¡Ö¾Ð´é¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥¸¥áÂÎ¸³¤Î¸å¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¿É¤¤»þ¡¢¾Ð¤¦»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ë²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Í§Ã£¤ä³ØÆ¸¤ÎÀèÀ¸¡¢²ÈÂ²¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤â¤¤¤Ä¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾Ð¤¦Ìç¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡Ù¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡¢¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ä
¡¡A¤¯¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤Ï¡¢¥¤¥¸¥áÈï³²ÂÎ¸³¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£¤·¤«¤·¹»Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆâÍÆ¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·A¤¯¤ó¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ï¶¯¹Å¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ò²ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢A¤¯¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²»ùÆ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÌ¾¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤â¿É¤¤·Ð¸³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊA¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡¡4Ç¯À¸¤Î»þ¤ËA¤¯¤ó¤¬¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤âÄ´ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Î8·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ËÃå¼ê¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÐ±þ¼«ÂÎ¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¤½¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡¢Ä´ºº°Ñ°÷¤Î¿ÍÁª¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âA¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï´õË¾¤ò½Ð¤·¡¢°ìÉôÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Î¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¤Î½ÅÂç»öÂÖ¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¡Ê2017Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÁÈ¿¥¤Ï¡ÖÅö³º¤¤¤¸¤á¤Î»ö°Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸Ëô¤ÏÆÃÊÌ¤ÎÍø³²´Ø·¸¤òÍ¤·¤Ê¤¤¼Ô¡ÊÂè»°¼Ô¡Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤«¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÂè»°¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ëÂÎÀ©¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢³Ø¹»¤äÀßÃÖ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖA¤¬¼õ¤±¤¿¥¤¥¸¥á¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÐ±þ¼«ÂÎ¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çÂÎ¤¬¶µ°é°Ñ°÷²ñ¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¾¸©¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤äNPOË¡¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¡ØÃæÎ©¸øÀµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â¾¸©¤ÇNPOË¡¿Í¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤òÅÁ¤¨¡¢º£¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëNPOË¡¿Í¤òÃµ¤·¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿A¤¯¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¡¢¥¤¥¸¥á¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¼Â¤ä¡Ö¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ÆÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÆ±µéÀ¸¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È³Ø¹»¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¸½ºß¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥¸¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖA¤¬4Ç¯À¸¤Ç¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢³Ø¹»¤Ï²Ã³²»ùÆ¸¤ÎB¤ËÂ¾¤Î³Øµé¤Ë°Ü¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£ÅÙ¤ÏA¤¬Â¾¤Î³Øµé¤Ë°Ü¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£A¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡ØÂ¾³Øµé¤Ç¤Î³Ø½¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÃÇ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ÎÆü¡¢¶µÆ¬ÀèÀ¸¤¬ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÇA¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖA¤Ï¤â¤¦¤¹¤°Â´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢A¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï³Ø¹»¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢B¤¬Â¾¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢B¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤â°ìÅÙ¤ÏÎ»¾µ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËB¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î´õË¾¤ÇÊÌ¼¼ÅÐ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA¤¬4Ç¯À¸¤Î12·î¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍâÇ¯3·î9Æü¤Ë¡¢Ã´Ç¤¤Ë¤Ï¥¤¥¸¥á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ±µéÀ¸¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë¶É¡¢Ã´Ç¤¤Ï¥¤¥¸¥á¤Î¤³¤È¤Ï¿¨¤ì¤º¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡A¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢³Ø¹»Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤ò¥¯¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¸ø¼°¤ËA¤¯¤ó¤¬¼õ¤±¤¿¥¤¥¸¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£A¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬¥¤¥¸¥á¤òÀâÌÀ¤·¤¿Ê¸½ñ¤ÎÇÛÉÛ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¡ÖA¤Ï¤â¤¦¤¹¤°Â´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¥¤¥¸¥á¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤¸¤á½ÅÂç»öÂÖ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ø²áµî¤Ë¿·Ê¹¤Ê¤É¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿µ»ö¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¼èºà¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤Î»ö¼Â¤òÉ÷²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ï½Í¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê½Â°æ Å¯Ìé¡Ë