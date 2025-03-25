TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦(25Æü)¤ÏÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
Âçºå¤Ç¤Ï¸áÁ°6»þ¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¸á¸å3»þ²á¤®¤Ë²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶­¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î°­²½¤Ê¤É·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î²«º½ Í½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÎ¦¤Ç´¬¤­¾å¤²¤é¤ì¤¿²«º½¤¬¡ÖÊÐÀ¾É÷¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦(25Æü)¤«¤é¤¢¤¹(26Æü)¤Ë¤«¤±¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£È¯É½¡Ö²«º½¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌµ¤¾Ý¾ðÊó¡×

¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
£²£µÆü¤«¤é£²£¶Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢»ëÄø¤¬£±£°¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ëÄø¤¬£µ¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
²°³°¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê²«º½¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄø¤¬£µ¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£