ÊÆ¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¡¡Ä¹Ìî¡¦¾¾ËÜ¶õ¹Á¡¢¤±¤¬¤Ê¤·
¡¡25Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î¾¾ËÜ¶õ¹Á¤Ë¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï²Æì¸©¤ÎÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì½êÂ°¤ÎMV22¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ìî¸©¤¬¡¢¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤â¾¾ËÜ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¶õ¹Á¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿µ¡ÂÎ¤È°ì½ï¤ËÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¸á¸å3»þ45Ê¬¤´¤í¤«¤éÌó45Ê¬´Ö¡¢³êÁöÏ©¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢»¥ËÚÈ¯¾¾ËÜ¹Ô¤¤ÎÊØ¤ò¸©±ÄÌ¾¸Å²°¶õ¹Á¤ËÌÜÅªÃÏÊÑ¹¹¤·¡¢¾¾ËÜÈ¯»¥ËÚ¹Ô¤¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Î¹âÃÎ¶õ¹Á¤Ç¤â25Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¡Ê»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¡Ë½êÂ°¤ÎF35ÀïÆ®µ¡1µ¡¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¹âÃÎ¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£